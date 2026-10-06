Zvrácený milostný trojúhelník: Pornohvězda zavraždila otce svých dcer, vdala se za jeho syna

Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Johnathan Willette (†46)
Johnathan Willette (†46)
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. října 2026
21:05

Bývalá pornoherečka Devyn Michaelsová žila v mimořádně zamotaném milostném trojúhelníku. S Johnathanem Willetteem měla dvě dcery, zároveň si však začala s jeho synem Devierem a nakonec se za něj i provdala. Když se měl Johnathan nastěhovat zpět k rodině, žena se ho zbavila. Jeho tělo bez hlavy našla ráno v posteli vlastní matka. Soud Michaelsovou poslal na 28 let za mříže.

Pod jménem Devyn Michaels (47) či Nikki Fairchild působila v pornoprůmyslu, její občanské jméno je Tracee Tavarezová. Před kamerou se objevovala řadu let a natočila desítky filmů pro dospělé.

Bývalá pornoherečka měla dvě dcery s Johnathanem Willetteem (†46). Dvojice se dlouhé roky rozcházela a znovu dávala dohromady. Mezitím ale žena navázala poměr s jeho synem Devierem. Ten u soudu vypověděl, že románek začal už v době, kdy mu bylo 19 let. Nakonec se vzali a v době vraždy spolu bydleli. Manželé policii původně tvrdili, že šlo především o praktický sňatek kvůli zdravotnímu pojištění. Před soudem však vyšlo najevo, že jejich soužití trvalo celé roky.

Ilustrační foto.
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Poslední masáž

Situace se ještě více zamotala v létě 2023. Johnathan měl v péči obě společné dcery a bývalí partneři plánovali, že kvůli dětem budou znovu bydlet pod jednou střechou. Měl se tak nastěhovat do domu, kde Michaelsová žila právě s jeho synem. Podle obžaloby se začala obávat, co návrat expartnera udělá s jejím dosavadním životem.

V noci na 7. srpna 2023 byla s Johnathanem v domě jeho matky v nevadském Hendersonu. Vyšetřovatelům později popsala, že mu na posteli masírovala záda. Pak ho udeřila do hlavy dřevěným předmětem. Vyšetřovatelům tvrdila, že se ji Johnathan před útokem pokoušel přimět k sexu a v minulosti ji týral. Podle své výpovědi ho nechtěla zabít. Údajně ho chtěla pouze zranit natolik, aby skončil v nemocnici a ona získala čas vyřešit situaci kolem dětí.

Když krátce nato potkala Johnathanovu matku, nic jí neřekla. Tvrdila, že její syn spí, a odešla.

Tělo bez hlavy

Ráno čekal Johnathanovu matku děsivý pohled. Kolem 8:40 přivolala policii poté, co syna našla mrtvého v posteli. Tělu chyběla hlava. Na místě ležely nádoby s bělidlem a čpavkem, chemikálie podle policejního spisu skončily také na těle. Policisté dokonce popsali kouř stoupající z oblasti odděleného krku.

Hlava se nikdy nenašla, stejně jako nástroje použité ke stětí. Soudní znalkyně následně uvedla, že Johnathan přišel o hlavu až po smrti. Podle důkazů předložených u soudu pachatelka použila nůž a mechanicky poháněnou pilu.

Michaelsovou policie zatkla 15. srpna 2023.

Přiznání vzala zpět

Žena se v září 2024 přiznala k vraždě druhého stupně se smrtící zbraní a hrozilo jí 15 let až doživotí. Přiznání ale nakonec stáhla a případ zamířil před porotu. Obhajoba poté ukázala prstem na jejího manžela Deviera. Tvrdila, že mohl mít motiv zabít vlastního otce ze strachu, že přijde o Devyn i společný domov. Deviere jakýkoliv podíl na smrti otce odmítl. Porotu tato verze nepřesvědčila.

28 let až doživotí

Soudkyně letos Michaelsovou poslala na 20 let až doživotí za vraždu a přidala dalších osm až dvacet let za použití smrtící zbraně. Oba tresty si musí odpykat po sobě. Za mřížemi tak stráví nejméně 28 let. Teprve potom může požádat o podmínečné propuštění.

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Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Devyn si vzala syna svého ex, jeho otce pak sťala.
Johnathan Willette (†46)
Johnathan Willette (†46)

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Štěpánka Grofová
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