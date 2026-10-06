Zvrácený milostný trojúhelník: Pornohvězda zavraždila otce svých dcer, vdala se za jeho syna
Bývalá pornoherečka Devyn Michaelsová žila v mimořádně zamotaném milostném trojúhelníku. S Johnathanem Willetteem měla dvě dcery, zároveň si však začala s jeho synem Devierem a nakonec se za něj i provdala. Když se měl Johnathan nastěhovat zpět k rodině, žena se ho zbavila. Jeho tělo bez hlavy našla ráno v posteli vlastní matka. Soud Michaelsovou poslal na 28 let za mříže.
Pod jménem Devyn Michaels (47) či Nikki Fairchild působila v pornoprůmyslu, její občanské jméno je Tracee Tavarezová. Před kamerou se objevovala řadu let a natočila desítky filmů pro dospělé.
Bývalá pornoherečka měla dvě dcery s Johnathanem Willetteem (†46). Dvojice se dlouhé roky rozcházela a znovu dávala dohromady. Mezitím ale žena navázala poměr s jeho synem Devierem. Ten u soudu vypověděl, že románek začal už v době, kdy mu bylo 19 let. Nakonec se vzali a v době vraždy spolu bydleli. Manželé policii původně tvrdili, že šlo především o praktický sňatek kvůli zdravotnímu pojištění. Před soudem však vyšlo najevo, že jejich soužití trvalo celé roky.
Poslední masáž
Situace se ještě více zamotala v létě 2023. Johnathan měl v péči obě společné dcery a bývalí partneři plánovali, že kvůli dětem budou znovu bydlet pod jednou střechou. Měl se tak nastěhovat do domu, kde Michaelsová žila právě s jeho synem. Podle obžaloby se začala obávat, co návrat expartnera udělá s jejím dosavadním životem.
V noci na 7. srpna 2023 byla s Johnathanem v domě jeho matky v nevadském Hendersonu. Vyšetřovatelům později popsala, že mu na posteli masírovala záda. Pak ho udeřila do hlavy dřevěným předmětem. Vyšetřovatelům tvrdila, že se ji Johnathan před útokem pokoušel přimět k sexu a v minulosti ji týral. Podle své výpovědi ho nechtěla zabít. Údajně ho chtěla pouze zranit natolik, aby skončil v nemocnici a ona získala čas vyřešit situaci kolem dětí.
Když krátce nato potkala Johnathanovu matku, nic jí neřekla. Tvrdila, že její syn spí, a odešla.
Tělo bez hlavy
Ráno čekal Johnathanovu matku děsivý pohled. Kolem 8:40 přivolala policii poté, co syna našla mrtvého v posteli. Tělu chyběla hlava. Na místě ležely nádoby s bělidlem a čpavkem, chemikálie podle policejního spisu skončily také na těle. Policisté dokonce popsali kouř stoupající z oblasti odděleného krku.
Hlava se nikdy nenašla, stejně jako nástroje použité ke stětí. Soudní znalkyně následně uvedla, že Johnathan přišel o hlavu až po smrti. Podle důkazů předložených u soudu pachatelka použila nůž a mechanicky poháněnou pilu.
Michaelsovou policie zatkla 15. srpna 2023.
Přiznání vzala zpět
Žena se v září 2024 přiznala k vraždě druhého stupně se smrtící zbraní a hrozilo jí 15 let až doživotí. Přiznání ale nakonec stáhla a případ zamířil před porotu. Obhajoba poté ukázala prstem na jejího manžela Deviera. Tvrdila, že mohl mít motiv zabít vlastního otce ze strachu, že přijde o Devyn i společný domov. Deviere jakýkoliv podíl na smrti otce odmítl. Porotu tato verze nepřesvědčila.
28 let až doživotí
Soudkyně letos Michaelsovou poslala na 20 let až doživotí za vraždu a přidala dalších osm až dvacet let za použití smrtící zbraně. Oba tresty si musí odpykat po sobě. Za mřížemi tak stráví nejméně 28 let. Teprve potom může požádat o podmínečné propuštění.
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