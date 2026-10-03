Potkani zaplavili nádraží v Olomouci: Invazi škůdců zachytil kolemjdoucí

Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Autor: Martin Lisičan - 
3. října 2026
14:16

U hlavního vlakového nádraží v Olomouci se objevily obří houfy potkanů. Přemnožení škůdci zde hodují ze zbytků z nezajištěných kontejnerů. Situaci na místě se podařilo zachytit jednomu z kolemjdoucích. Hygienici požadují odborný zásah.  

I díky snadnému přístupu k jídlu se potkani úspěšně množí. Jak upozornil server Deník.cz, hygienici situaci řeší už opakovaně a požadují odborný zásah. „Tyto nádoby nejsou ve správě TSMO, tyto nádoby naše společnost nevyváží,“ uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb města Olomouc Michal Kollár. Kontejnery jsou pod správou soukromé firmy. Situaci na místě se podařilo zachytit jednomu z kolemjdoucích.

Jak potvrdil Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu, stížnosti na výskyt potkanů v blízkosti kontejnerů v celém městě eviduje každý týden. „Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí městských částí i požadavky hygieniků vyhodnocujeme a zajišťujeme monitoring. Podnětů i požadavků na deratizaci přibývá a náklady jen narůstají,“ uvedla na webu města olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Ilustrační foto.
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Město přitom za deratizaci potkanů vynakládá statisícové částky. „(...) V letošním roce celková částka již přesáhla čtyři sta tisíc korun,“ upozornil mluvčí Konečný,“ uvedl mluvčí olomoucké radnice Pavel Konečný. 

Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.
Hlodavci u olomouckého nádraží.

Témata:
nádražípotkanihlavní nádražíOlomoucHlodavciškůdcevideokamera
Martin Lisičan
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Uživatel_5664321 ( 3. října 2026 14:55 )

Máte pravdu, nechala bych to všechno zaplatit tou soukromou firmou 🐷🐷🐷

Uživatel_5664321 ( 3. října 2026 14:54 )

👎😡👎

ford Corvette ( 3. října 2026 14:40 )

Jsi na OMYLU Pozemek patří městu, a ten je povinen kontrolovat i svoz odpadu soukromých subjektů ! 👎

na vině je Magistrát a zaměstnanci včetně jejich nadřízených ! 👎

ford Corvette ( 3. října 2026 14:37 )

Vážení odpovědní NE-zodpovědní... 👎

za DERATIZACI je odpovědno Město Olomouc a dále se nemáme o čem bavit ! 😃

Eva Komárková ( 3. října 2026 14:30 )

Soukromá firma je přece povinná odpadky likvidovat a udržovat pořádek kolem popelnic. Velká pokuta,vítka a zajištění deratizace vše vyřeší.

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