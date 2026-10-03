Potkani zaplavili nádraží v Olomouci: Invazi škůdců zachytil kolemjdoucí
U hlavního vlakového nádraží v Olomouci se objevily obří houfy potkanů. Přemnožení škůdci zde hodují ze zbytků z nezajištěných kontejnerů. Situaci na místě se podařilo zachytit jednomu z kolemjdoucích. Hygienici požadují odborný zásah.
I díky snadnému přístupu k jídlu se potkani úspěšně množí. Jak upozornil server Deník.cz, hygienici situaci řeší už opakovaně a požadují odborný zásah. „Tyto nádoby nejsou ve správě TSMO, tyto nádoby naše společnost nevyváží,“ uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb města Olomouc Michal Kollár. Kontejnery jsou pod správou soukromé firmy. Situaci na místě se podařilo zachytit jednomu z kolemjdoucích.
Jak potvrdil Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu, stížnosti na výskyt potkanů v blízkosti kontejnerů v celém městě eviduje každý týden. „Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí městských částí i požadavky hygieniků vyhodnocujeme a zajišťujeme monitoring. Podnětů i požadavků na deratizaci přibývá a náklady jen narůstají,“ uvedla na webu města olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Město přitom za deratizaci potkanů vynakládá statisícové částky. „(...) V letošním roce celková částka již přesáhla čtyři sta tisíc korun,“ upozornil mluvčí Konečný,“ uvedl mluvčí olomoucké radnice Pavel Konečný.
Máte pravdu, nechala bych to všechno zaplatit tou soukromou firmou 🐷🐷🐷