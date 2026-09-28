Miminko zemřelo v rozpálené troubě: Matka tvrdila, že si ji spletla s postýlkou
Život maličké Za'Riah Mae skončil 9. února 2024 v domě v americkém Kansasu. Holčička utrpěla těžké popáleniny poté, co ji vlastní matka Mariah Thomasová vložila do trouby. Žena od začátku tvrdila, že chtěla dítě uložit ke spánku a spletla si troubu s postýlkou. Více než dva a půl roku po smrti dcery si vyslechla trest.
Osudného dne byla Thomasová sama doma se svou malou dcerou. Podle výpovědi chtěla Za'Riah uložit ke spánku, dítě ale místo do postýlky vložila do trouby a troubu zapnula. Kolem jedné hodiny odpoledne pak zavolala svému dědečkovi a řekla mu, že s miminkem není něco v pořádku a musí se okamžitě vrátit domů.
Když senior dorazil, ucítil v domě kouř. Za'Riah našel bez známek života v postýlce a chtěl po vnučce vědět, co se stalo. „Myslela jsem, že jsem ji dala do postýlky, ale omylem jsem ji dala do trouby,“ odpověděla mu plačíčí žena.
Krátce poté dorazili do domu v Kansas City policisté. Za'Riah měla rozsáhlé popáleniny a už jí nebylo možné pomoci. Záchranáři ji na místě prohlásili za mrtvou.
Vyšetřovatelé objevili na těle dítěte rozsáhlá poranění způsobená vysokou teplotou. Holčička měla na sobě body a plenu, část oblečení se ale podle serveru People působením žáru roztavila a přichytila k sobě. Policisté našli také dětskou deku se stopami po spálení. Jak dlouho děvčátko v troubě trpělo, není známo.
Hrozilo jí obvinění z vraždy
Žena čelila po smrti dcery nejprve obvinění z ohrožení dítěte prvního stupně s následkem smrti. V prosinci 2024 přibylo obvinění z neúmyslného zabití prvního stupně. Letos v září se případ ještě vyostřil, když velká porota schválila také obvinění z vraždy prvního stupně.
Před porotu měla Thomasová předstoupit 5. října. K procesu ale nakonec nedošlo. Dne 22. září se před soudem v okrese Jackson přiznala k ohrožení dítěte prvního stupně s následkem smrti. Výměnou za přiznání žalobci stáhli obvinění z vraždy. Soud ji poslal na 13 let za mříže.
Vězení místo léčebny
Po vynesení rozsudku vyšlo najevo, že případ komplikoval také psychický stav obviněné. Žalobci uvedli, že Thomasová měla zdokumentované závažné duševní onemocnění. Sami přitom prosazovali možnost, aby byla shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti. V takovém případě by místo vězení zamířila do zabezpečeného psychiatrického zařízení.
Thomasová se ale rozhodla jinak. Přiznala vinu a přijala třináctiletý trest. Prokuratura nyní doufá, že se jí psychiatrické péče dostane i za mřížemi.
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