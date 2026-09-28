Turistka na Šumavě se při focení lekla auta: Zakopla a spadla z mostu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS Královéhradeckého kraje)
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. září 2026
11:33

Poklidná nedělní procházka na Šumavě skončila pro turistku pádem z mostu. Při fotografování se lekla projíždějícího auta, zakopla a propadla zábradlím. S vážným poraněním hrudníku a páteře ji vrtulník přepravil do plzeňské fakultní nemocnice.

Na nedělní odpolední procházku vyrazila turistka (57) se svým partnerem do okolí Rejštejna na Klatovsku. V tu chvíli ještě netušila, že se poklidná neděle během okamžiku změní v pořádné drama.

Pád z mostu

Žena poprosila přítele, aby jí pořídil pár snímků v podzimní přírodě. Jenže při fotografování se lekla projíždějícího auta, zakopla a upadla tak nešťastně, že propadla zábradlím mostu. Poté následoval hrozivý pád z výšky zhruba pěti metrů.

Její partner okamžitě zavolal na tísňovou linku a na místo vyrazili záchranáři. „Utrpěla potenciálně závažné poranění hrudníku a páteře,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Luboš Bouček serveru Novinky. Na pomoc musel přiletět také vrtulník. Ten zraněnou turistku přepravil na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice, kde si ji převzali lékaři. Okolnosti nešťastné události nyní dál prověřují policisté.

Čtyřkolka (ilustrační foto)
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Zdroj: Aktu.cz

 

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Andrea Vídeňská
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Martin Šíma ( 28. září 2026 12:11 )

Myslím že si focení bude... dlouho pamatovat....😂😂😂

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