Strach o chlapce z Pardubicka: Tadeáš (13) se nevrátil ze školy!

Pohřešovaný Tadeáš Verner
Pohřešovaný Tadeáš Verner  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
26. září 2026
11:03

Policisté od noci pátrají po Tadeášovi Vernerovi (13) z Pardubicka. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal vědět, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Rodina nahlásila policii pohřešování chlapce v sobotu po půlnoci.

„Chlapec je špinavý blonďák, vysoký asi 160 centimetrů, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky,“ uvedla Janovská. Policie vyzvala všechny, kdo by měli o pohřešovaném jakékoliv informace, aby volali na linku 158.

Pohřešovaný Tadeáš Verner Pohřešovaný Tadeáš Verner | Policie ČR
Ilustrační foto.
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Témata:
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