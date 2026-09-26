Strach o chlapce z Pardubicka: Tadeáš (13) se nevrátil ze školy!
Policisté od noci pátrají po Tadeášovi Vernerovi (13) z Pardubicka. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal vědět, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Rodina nahlásila policii pohřešování chlapce v sobotu po půlnoci.
„Chlapec je špinavý blonďák, vysoký asi 160 centimetrů, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky,“ uvedla Janovská. Policie vyzvala všechny, kdo by měli o pohřešovaném jakékoliv informace, aby volali na linku 158.
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