Pozor na nový trik podvodníků: Zaplatíte tisíce a dostanete obrázek!

Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Autor: Nicole Vášová - 
26. září 2026
11:35

Drzost podvodníků pokořila novou hranici. Na internetových bazarech prodávají na první pohled skvěle vypadají produkty za nízkou cenu. Místo zboží vám ale přijde pouze jeho fotografie! Podvodníci informaci nenápadně sdělují na konci dlouhých popisků, aby se chránili.

V posledních dnech internet zaplavila nová taktika podvodníků prodávajících použité zboží na internetových bazarech. Na první pohled skvěle vypadající nabídka po koupi končí rozhořčením.

Podfukáři neznají hranice a nad jejich drzostí přestává rozum stát. Místo zboží posílají pouze fotografii produktu! Zákazník si tak za nemalé peníze i v řádu desítek tisíc korun koupí pouze kus papíru s vytištěným obrázkem. Prodejci informaci uvádějí nenápadně na konci dlouhého popisku a spoléhají, že si ho nikdo nepřečte.

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Několik uživatelek z internetového bazaru Vinted sdílelo na sociálních sítích své zkušenosti. „Pán prodává telefon s 99 % baterii, ale v popisku vlastně prodává jen fotku telefonu, nikoli telefon samotný, a to skoro za 9 tisíc,“ upozornila Veronika další uživatele se sdělením, aby si dávali pozor. Zveřejnila i konkrétní inzerát, který během následujících hodin z profilu podvodníka zmizel.

Petra sdílela podobný příspěvek týkající se bundy. Podvodníci tedy necílí pouze na elektroniku, ale i oblečení. Někteří udávají u „fotografie“ nepravdivé údaje jako velikost úložiště nebo kovový materiál. U sdílené bundy se ale podfukář ani nebál jako materiál udat papír. Mezi další podvodné inzeráty patřily, krom jiného, pánské kraťasy a svetr.

V posledních dnech se na bazarech jedná o velmi rozšířenou praktiku. Stále ale přetrvávají i další podvodné metody jako prodej padělků nebo prázdných krabiček od produktů. Před koupí se doporučuje pečlivé čtení popisku a v případě podvodného jednání okamžité nahlášení účtu.

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Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru
Podvodné inzeráty na internetovém bazaru

Témata:
penízekrádežfotografiepodvodpodvodníkinzeráttrikpapírbazarbundamateriálVinted
Nicole Vášová
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