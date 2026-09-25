Ve Švýcarsku zemřel český turista (†18): Pád z hory!

Hora Pilatus.
Hora Pilatus.  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
25. září 2026
20:02
Autor: ČTK - 
25. září 2026
19:53

U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

Mladík byl na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii. Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.

„Můžeme potvrdit úmrtí mladého českého občana ve Švýcarsku. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

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Zdroj: Sociální sítě

Témata:
policieŠvýcarskoTerénLucern
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