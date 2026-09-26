Rodinný přítel na pohřbu miliardáře Morávka: Srdcervoucí vzpomínka ze svatby

Pohřeb Richarda Morávka (25.9.2026)
Pohřeb Richarda Morávka (25.9.2026)
Pohřeb Richarda Morávka: Sagvan Tofi
Pohřeb Richarda Morávka: Sagvan Tofi
Pohřeb Richarda Morávka v Olomouci.
Autor: Michal Charbulák, Martin Lisičan, Nicole Vášová - 
26. září 2026
13:05

V pátek 25. září proběhlo poslední rozloučení s českým miliardářem, investorem a podnikatelem Richardem Morávkem. Pár slov před otevřenou rakví pronesl rodinný přítel a advokát Antonín Rozbroj. Ve své řeči zavzpomínal na svatbu, kterou miliardáři před lety povoloval.

Ve čtvrtek 17. září zemřel po vážném úrazu hlavy český miliardář Richard Morávek (†56), který se prosadil především jako spolumajitel developerské skupiny Redstone. Po neštěstí na dovolené ve Španělsku byl několik týdnů v péči lékařů. Nakonec svůj boj bohužel prohrál. V pátek 25. září proběhl pohřeb v Katedrále sv. Václava v Olomouci. 

Truchlící se mohli rozloučit nad otevřenou světle hnědou rakví. Byla obklopena desítkami věnců a květin. Mnozí hosté přišli už dobrou hodinu před obřadem. Ve dvě hodiny odpoledne začala smuteční bohoslužba. Malý úsměv se na tvářích rmoutících objevil při vzpomínce řečníka, advokáta Antonína Rozbroje. Jako soudce povoloval svatbu Richarda Morávka s tehdy neplnoletou sedmnáctiletou ženou Helenou. „Dva čerství maturanti na sebe před oltářem hleděli jako dvě zamilované hrdličky,“ řekl. Připomněl i další dvě příležitosti k promluvě kamarádovi, kterému bylo v době svatby 18 let. „Když jsem po 30 letech oběma manželům povoloval, tedy přál, dalších 30 let. A třetí, ta smutná, je dnes,“ dodal. Po konci obřadu rakev uchopilo na deset mužů a nesli ji chrámem za odbíjení kostelních zvonů k pohřebnímu autu. Uložena byla do země na městském hřbitově.

Pohřeb Richarda Morávka
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Morávek založil developerskou skupinu Redstone v roce 2015, ještě před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka. V Pardubicích skupina staví nákupní centrum Galerie Pernerka, v Olomouci loni dokončila stavbu sanatoria zaměřeného na dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Skupina Redstone byla v roce 2025 rozšířena o obchodní centrum Olympia Olomouc a společnost Kunratice Living, která má na starost developerský projekt zaměřený na výstavbu rodinných domů v Praze.

Skupinu Redstone tvoří mateřská společnost a 25 dceřiných firem. Hlavním akcionářem mateřské společnosti Redstone Real Estate je firma Perrarus Plus, kterou dosud vlastnil Morávek.

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Pohřeb Richarda Morávka
Zdroj: Michal Charbulák
Pohřeb Richarda Morávka (25.9.2026)
Pohřeb Richarda Morávka (25.9.2026)
Pohřeb Richarda Morávka: Sagvan Tofi
Pohřeb Richarda Morávka: Sagvan Tofi
Pohřeb Richarda Morávka v Olomouci.

Témata:
pohřebmiliardářrakevinvestorRichard Morávek
Michal Charbulák
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