Děsivá nehoda u Nadějkova: Složitou záchranu zachytila kamera

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Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
24. září 2026
14:30

Ve čtvrtek 17. září došlo u Hodkova k nehodě osobního auta. Ve vraku zůstala zaklíněná zraněná žena, kterou museli hasiči vyprostit. Dramatický zásah zachytila kamera. 

K nehodě došlo krátce před půlnocí. V havarovaném voze zůstala zaklíněná zraněná žena. Na místo tak vyjela i jednotka hasičů, která mladou ženu vyprostila. Celou akci natočila kamera jednoho ze zasahujících profesionálů.

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Dramatická záchrana ženy očima hasičů.
Zdroj: HZS Jihočeského kraje


„Chcete okusit atmosféru u nehody s vyproštěním zaklíněné osoby? Koukněte a poslechněte si video z nehody u Nadějkova, kde zasahovala minulý týden profesionální jednotka ze stanice Tábor,“ uvedli k videu na sociálních sítích jihočeští hasiči. 

Záchranáři ošetřili 47 zraněných.
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Jak uvedl mluvčí záchranářů Vojtěch Míra, ženě po vyproštění záchranáři zajistili žilní vstup, přiložili krční límec a imobilizovali ji pomocí vakuové matrace. „S podezřením na středně těžká poranění byla následně transportována do táborské nemocnice,“ dodal. Případem se dále zabývá policie.

Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)
Nehoda u Nadějkova. (17. září 2026)

Témata:
TáborautomobilvideokameranehodaNadějkov
Martin Lisičan
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