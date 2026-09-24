Děsivá nehoda u Nadějkova: Složitou záchranu zachytila kamera
Ve čtvrtek 17. září došlo u Hodkova k nehodě osobního auta. Ve vraku zůstala zaklíněná zraněná žena, kterou museli hasiči vyprostit. Dramatický zásah zachytila kamera.
K nehodě došlo krátce před půlnocí. V havarovaném voze zůstala zaklíněná zraněná žena. Na místo tak vyjela i jednotka hasičů, která mladou ženu vyprostila. Celou akci natočila kamera jednoho ze zasahujících profesionálů.
„Chcete okusit atmosféru u nehody s vyproštěním zaklíněné osoby? Koukněte a poslechněte si video z nehody u Nadějkova, kde zasahovala minulý týden profesionální jednotka ze stanice Tábor,“ uvedli k videu na sociálních sítích jihočeští hasiči.
Jak uvedl mluvčí záchranářů Vojtěch Míra, ženě po vyproštění záchranáři zajistili žilní vstup, přiložili krční límec a imobilizovali ji pomocí vakuové matrace. „S podezřením na středně těžká poranění byla následně transportována do táborské nemocnice,“ dodal. Případem se dále zabývá policie.
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