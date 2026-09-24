Šílená srážka vlaků se 47 zraněnými na Českobudějovicku: Inspekce zná viníka
Listopadovou čelní srážku vlaků Českých drah u Zlivi na Českobudějovicku zavinil podle zjištění Drážní inspekce strojvedoucí rychlíku, který projel návěstidlo s příkazem stůj. Při nehodě se zranilo 47 lidí a celková škoda byla vyčíslena na 85,2 milionu korun. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Drážní inspekce. Na její zveřejnění upozornil server Zdopravy.cz.
Nehoda se stala loni 20. listopadu v 06:16. Střetl se při ní rychlík jedoucí z Českých Budějovic s osobním vlakem v opačném směru. Kvůli poruše mezi Zliví a Dívčicemi byl v době nehody v tomto úseku veden provoz jen po jedné koleji. Strojvedoucí rychlíku podle své výpovědi špatně přečetl návěsti a domníval se, že může pokračovat v jízdě, přestože dostal příkaz k zastavení. Vjel tak do cesty osobnímu vlaku.
Ve vlacích cestovalo pět desítek lidí. Podle informací uváděných po nehodě záchranáři ošetřili 47 lidí, jihočeské nemocnice přijaly 35 pacientů. Poškozeny byly lokomotivy obou souprav i koleje. Předběžná škoda byla odhadována na 150 milionů korun, nakonec je nižší mimo jiné kvůli tomu, že osobní vlak bude možné opravit. Kvůli havárii vlaky na trase České Budějovice - Plzeň nejezdily téměř osm hodin.
Na trati z Českých Budějovic do Plzně není zabezpečovací systém ETCS, který vyhodnocuje jízdu vlaku a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne a vlak zastaví. S jeho zavedením na této trati se počítá po roce 2030, trať čeká celková rekonstrukce.
Letos od začátku roku do konce srpna eviduje inspekce 130 případů, kdy strojvedoucí chybně projeli kolem návěstidla zakazujícího jízdu a následovala srážka nebo vykolejení. Z nich 96 se týkalo běžných jízd vlaků a 34 posunů. Loni se stalo takových případů za celý rok 122, z toho se týkalo 80 běžných jízd a zbývajících 42 případů posunů.
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