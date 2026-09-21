Zemřel bratr dubajského vládce: Pozor! Turisty čekají velká omezení?
Ve věku 76 let zemřel šejk Ahmed bin Rashid Al Maktoum, nejmladší bratr viceprezidenta, premiéra a emíra Dubaje šejka Muhammada bin Rashida Al Maktouma. Šejk vyhlásil desetidenní státní smutek. V závislosti na oznámení může dojít k výrazným omezením.
Šejk Ahmed působil jako místopředseda dubajské policie. Dále byl předsedou skupiny ARM Holding, která patří k největším dubajským soukromým investičním firmám se zájmy v oblasti nemovitostí, technologií, telekomunikace a bankovnictví. Kromě řady projektů šejk v roce 1960 založil i fotbalový klub Al Wasl. Byl mimo jiné i známý filantrop, během svého života podporoval mnoho charitativních organizací. Přesnou příčinu úmrtí úřady nezveřejnily.
„Kéž se Bůh smiluje nad šejkem Ahmedem bin Rashidem Al Maktoumem. Kéž se Bůh smiluje nad tebou, můj bratře. Usadil ses u štědrého a velkého Pána,“ citoval slova emíra server Khaleej Times. Emír vyhlásil desetidenní státní smutek. To může provázet řadu omezení.
Během státního smutku mohou být v Dubaji zrušeny některé veřejné a zábavní akce. U podobných smutečních období se také upravuje program televizních a rozhlasových stanic, které mohou do běžného vysílání zařadit modlitby. V nákupních centrech a dalších veřejných prostorách může dojít k omezení zábavní produkce. Nutno podotknout, že úřady taková omezení zatím neoznámily. Jak uvedl web Wego, v celých Emirátech byly staženy vlajky na půl žerdi.
K zmíněným omezením došlo například v roce 2022, když zemřel exprezident Emirátů Chalífa bin Zájid Ál Nahján. Státní smutek trval 40 dní.
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