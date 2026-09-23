Bizarní spor na řecké pláži: Rvačka kvůli lehátku skončila smrtí!

Lehátka na plážích štvou Chorvaty. Podnikatelé vytlačují neplatící návštěvníky z pláží.
Lehátka na plážích štvou Chorvaty. Podnikatelé vytlačují neplatící návštěvníky z pláží.
Pláže v Řecku.
Pláže v Řecku.
Pláže v Řecku.
Autor: Štěpánka Grofová - 
23. září 2026
13:52

Spor o lehátko na pláži ve Vouliagmeni nedaleko Atén přerostl v potyčku dvou seniorů. Starší muž během konfliktu zkolaboval a později zemřel v nemocnici. Policie zadržela druhého seniora, přesný průběh incidentu i příčinu úmrtí vyšetřuje.

Incident se odehrál v neděli 20. září krátce po deváté hodině ráno na pláži ve Vouliagmeni nedaleko Atén. Starší muž (82) tam dorazil s manželkou a usadili se na lehátkách. O něco později přišel druhý muž (76) v doprovodu ženy (21).

Kvůli jednomu z lehátek mezi návštěvníky vypukla hádka. Ženě, jež doprovázela mladšího seniora, se následně udělalo nevolno a zamířila na plážovou ošetřovnu. Muž (76) se však vrátil a spor s druhým seniorem přerostl ve fyzickou potyčku, popisuje řecký server Proto Thema.

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Zkolaboval během rvačky

Starší muž během střetu utrpěl srdeční zástavu. Záchranáři se ho pokoušeli oživit, čtyřikrát provedli resuscitaci a použili také defibrilátor. Seniora následně sanitka převezla do nemocnice Asklepieio ve Voula, kde přibližně o hodinu později zemřel.

Policie druhého muže zadržela pro podezření ze smrtelného ublížení na zdraví. Jeho společnici policisté propustili.

Kdo zaútočil první?

Přesný průběh potyčky zůstává nejasný. Známý zadrženého tvrdí, že konflikt vyvolal zesnulý senior. „Shodil ho na zem a bil ho,“ popsal s tím, že zranění měl utrpět muž i jeho mladá společnice. Podle jeho tvrzení se zatčený zemřelého vůbec nedotkl.

Dramatické chvíle popsal také další návštěvník pláže. „Slyšeli jsme křik a běželi se podívat, co se děje. Viděli jsme rvačku, jako první přiběhli zaměstnanci. Byl tam naprostý chaos,“ uvedl. Ve střetu podle něj viděl dva muže a ženu.

Okolnosti potyčky i úmrtí nyní řeší řecké úřady.

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Lehátka na plážích štvou Chorvaty. Podnikatelé vytlačují neplatící návštěvníky z pláží.
Lehátka na plážích štvou Chorvaty. Podnikatelé vytlačují neplatící návštěvníky z pláží.
Pláže v Řecku.
Pláže v Řecku.
Pláže v Řecku.

Témata:
rvačkaúmrtíturistaseniorlehátkokonfliktypolicieplážsmrtkonflikt
Štěpánka Grofová
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