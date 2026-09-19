Ina otrávila partnera pro půlmiliardové dědictví: Ve skutečnosti vůbec neexistovalo!
Ina Thena Kenoyerová ze Severní Dakoty byla odsouzena za vraždu partnera Stevena Rileyho (†51), kterého otrávila v roce 2023. Důvodem byly domnělé stovky milionů, které měl partner zdědit. Jak se však během vyšetřování ukázalo, muž jen naletěl internetovému podvodu.
Život Iny a Stevena se v roce 2023 měl změnit úplně od základu. Steven se totiž dozvěděl, že má nárok na dědictví v hodnotě v přepočtu přesahující 600 milionů korun. O novinkách se dozvěděl v mailu. Tam mu neznámý advokát tvrdil, že peníze má po příbuzném, o kterém Steven do té doby ani neslyšel.
O peníze se hodlal rozdělit se syny. Zároveň se rozhodl rozejít s přítelkyní Inou, se kterou byl posledních deset let. O svých záměrech řekl přátelům. Netrvalo dlouho a žena se o všem dozvěděla. Peníze si ale nechtěla nechat ujít, a rozhodla se proto k drastickému kroku.
Začala mu do pití přidávat nemrznoucí směs. Ta má nasládlou příchuť, ve slazených nápojích tak Steven nemohl nic poznat. 3. září měl mít schůzku s advokátem z korespondence na místním letišti. Jako doprovod si vzal skupinku přátel. Během cesty se mu začala dělat zle, stěžoval si na bolesti břicha a motal se. Později začal i zvracet. Právník se na schůzce vůbec neukázal.
Když Stevena ve velmi špatném stavu předávali kamarádi do péče Ině, měli o něj strach a navrhovali, jestli by nebylo lepší jet do nemocnice. To ale žena odmítla s tím, že Steven má nejspíš jen úpal. Pozdě večer ho v jeden ze známých našel doma v bezvědomí. I když zavolal ihned pomoc, Stevena už se zachránit nepodařilo. Zemřel 5. září 2023.
Prokleté dědictví
Při výslechu na policii Ina uvedla, že si nechá svou část dědictví a zbytek nechá jeho synům. Když ji vyšetřovatel informoval, že na žádnou část nemá nárok, viditelně ji to naštvalo. Stevenovi přátelé se v následujících dnech začali na strážníky obracet s podezřením, že za smrtí by mohla být právě jeho partnerka.
Otravu jako příčinu smrti potvrdila i pitva. Vyšetřovatelé následně našli u Kenoyerové doma prázdnou lahev od nemrznoucí směsi a nádobí, které neslo stopy této chemikálie. Žena sice vinu popírala, vzhledem k důkazům a jasnému motivu však u soudu neuspěla. Za vraždu dostala 25 let vězení.
Jak se navíc nakonec ukázalo, celé dědictví byla jen lež. Steven se chytil do internetového podvodu. „Vzala jsi otce pěti dětem, bratra dvěma sestrám a strýčka dvanácti synovcům a neteřím. Jaký je to pocit vzít toho tolik, a to absolutně pro nic?“ pronesla u soudu podle deníku Daily Star Stevenova sestra Stephanie.
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