Další senior se proháněl po dálnici v protisměru: Tentokrát šlo o řidiče (90) u Olomouce!
Policisté ve čtvrtek řešili již druhý případ, kdy jel starší řidič po dálnici v protisměru. Tentokrát šlo o devadesátiletého muže na dálnici D35 u Olomouce. Před zastavením hlídkou ujel ve špatném pruhu 3,5 kilometru!
Olomoučtí policisté přijali ve čtvrtek hned několik stejných oznámení. A to o voze Škoda Fabia, který se prohání po dálnici D35 v protisměru. Policisté z dálničního oddělení Kocourovec zrovna v místě prováděli kontrolu v civilním autě, a silničního hříšníka tak vypátrali do dvou minut od prvního oznámení.
Když se jim řidiče podařilo vypátrat a otočit, vyšlo najevo, že se jedná o skutečného veterána silnic. Bylo mu totiž rovných 90 let. Následně muže dovedli k nejbližšímu sjezdu z dálnice. „Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5. km u nájezdu u Přáslavic,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
V protisměru ujel šofér zhruba 3,5 kilometru, k žádné nehodě naštěstí nedošlo. „Pod vlivem alkoholu nebyl, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel měl platný,“ uvedl Hejtman. Za nebezpečnou jízdu dostal senior pokutu 5500 korun.
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