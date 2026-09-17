Temné stopy – Devadesátky, 5. díl: Berdychův gang. Policisté v roli mafiánů, únos zlatníka a největší případ organizovaného zločinu v historii ČR
Sérii Divoké devadesátky uzavíráme nejrozsáhlejším případem organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky, případem Berdychova gangu. Skupiny, ve které figurovalo až 80 lidí. A elitní detektivové z Odboru pro boj s organizovaným zločinem, kteří za třicetiprocentní podíl kryli akce gangu. Únosy podnikatelů, přepadení kamionů, ozbrojené loupeže. A také únos zlatníka, který skončil smrtí. Kauza, která podle vyšetřovatelů zásadně změnila pohled veřejnosti na policii – a která ukázala, jak snadno se v devadesátkách mohla hranice mezi zločinem a jeho vyšetřovateli rozostřit.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- První polovina 90. let David Berdych pracuje jako vyhazovač v Discolandu Sylvie. Získává kontakty v pražském podsvětí a postupně buduje vlastní skupinu s provozním šéfem Discolandu Sylvie Jaromírem Prokopem.
- 1995–1996 Skupina páchá první přepadení – obchodní dům OBI, vůz s penězi, přepadení podnikatelů. Zisk přesahuje 7,5 milionu korun.
- Listopad 1996 Únos zlatníka Václava Tomana. Skupina se chce zmocnit jeho peněz, Toman při akci umírá. Za vraždu nikdo obviněn nebude.
- Kolem roku 2000 Gang podle žalobců navazuje spolupráci s policisty z Odboru pro boj s organizovaným zločinem (OBOZ). Elitní detektivové za třicetiprocentní podíl kryjí akce gangu.
- 2004 Konec činnosti gangu, zatýkání členů.
- Říjen 2006 Pravomocný rozsudek: David Berdych dostal 15 let, exkriminalista Josef Opava a podnikatel Luděk Žalud po 14 letech vězení.
- Červen 2015 Berdych je podmínečně propuštěn po 11 letech vězení se zkušební dobou 7 let.
- Srpen 2022 Zkušební doba Berdychovi vyprší, je definitivně volný.
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