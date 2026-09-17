Temné stopy – Devadesátky, 5. díl: Berdychův gang. Policisté v roli mafiánů, únos zlatníka a největší případ organizovaného zločinu v historii ČR

Temné stopy: Divoké devadesátky – 5. díl
Temné stopy: Divoké devadesátky – 5. díl
David Berdych u soudu
Soudce se spisem
Zástupy obhájců u soudu s Berdychovým gangem
Autor: Můj Blesk - 
17. září 2026
05:00

Sérii Divoké devadesátky uzavíráme nejrozsáhlejším případem organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky, případem Berdychova gangu. Skupiny, ve které figurovalo až 80 lidí. A elitní detektivové z Odboru pro boj s organizovaným zločinem, kteří za třicetiprocentní podíl kryli akce gangu. Únosy podnikatelů, přepadení kamionů, ozbrojené loupeže. A také únos zlatníka, který skončil smrtí. Kauza, která podle vyšetřovatelů zásadně změnila pohled veřejnosti na policii – a která ukázala, jak snadno se v devadesátkách mohla hranice mezi zločinem a jeho vyšetřovateli rozostřit.

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • První polovina 90. let  David Berdych pracuje jako vyhazovač v Discolandu Sylvie. Získává kontakty v pražském podsvětí a postupně buduje vlastní skupinu s provozním šéfem Discolandu Sylvie Jaromírem Prokopem.
  • 1995–1996  Skupina páchá první přepadení – obchodní dům OBI, vůz s penězi, přepadení podnikatelů. Zisk přesahuje 7,5 milionu korun.
  • Listopad 1996  Únos zlatníka Václava Tomana. Skupina se chce zmocnit jeho peněz, Toman při akci umírá. Za vraždu nikdo obviněn nebude.
  • Kolem roku 2000  Gang podle žalobců navazuje spolupráci s policisty z Odboru pro boj s organizovaným zločinem (OBOZ). Elitní detektivové za třicetiprocentní podíl kryjí akce gangu.
  • 2004  Konec činnosti gangu, zatýkání členů.
  • Říjen 2006  Pravomocný rozsudek: David Berdych dostal 15 let, exkriminalista Josef Opava a podnikatel Luděk Žalud po 14 letech vězení.
  • Červen 2015  Berdych je podmínečně propuštěn po 11 letech vězení se zkušební dobou 7 let.
  • Srpen 2022  Zkušební doba Berdychovi vyprší, je definitivně volný.

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