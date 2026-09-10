Polonahý muž stál po krk v Labi: Čekám na útok včel, vysvětloval strážníkům
Práce strážníků městské policie rozhodně není procházka růžovým sadem a nechybí v ní ani situace, které jsou natolik bizarní, že by je člověk jen těžko vymyslel. Budiž tomu příklad muže z Hradce Králové. Ten stál po krk ve vodě s dekou na hlavě a odmítal vylézt. Strážníkům pak vysvětlil, že čeká, až ho poštípou včely, protože chce zjistit, jak by lidé reagovali na alergika.
Na bizarní výjev jako z nějaké béčkové grotesky nezapomenou lidé, kteří se v pondělí procházeli kolem Labe v Hradci Králové. Ve vodě tam stál polonahý muž, na hlavě měl deku a odmítal vylézt ven. Důvod byl překvapivý. Čekal, až na něj zaútočí včely. Chtěl prý na vlastní kůži zjistit, jaké to je a zároveň prováděl sociální experiment. Chtěl vidět, jak by se lidé zachovali vůči alergikovi.
Čekání na včely
Když si ho všimli strážníci, rozhodně to nevypadalo jako běžná procházka u řeky. Muž stál ve vodě nedaleko Hučáku, hlavu schovával pod dekou a ven se mu vůbec nechtělo. Navíc to vypadalo, že má svůj vlastní svět. Strážníkům vysvětlil, že jednu včelu prý předtím naštval a teď čekal, až se k ní přidají další. „Jednu včelu jsem naštval a teď čekám, až to řekne ostatním a ony všechny na mě přiletí,“ popsal muž strážníkům své plány na odpoledne.
Jenže tím jeho vysvětlení neskončilo. „Je to taková „hra“, jako je Partička, a já dělám vlastně průzkum, jak by se lidé chovali, kdyby tu byl poštípaný alergik,“ dorazil strážníky vysvětlováním. Těm začalo být brzy jasné, že s mužem není něco v pořádku. Působil roztržitě, mluvil zmateně a bylo mu sotva rozumět. „Vzhledem k jeho stavu vyrozuměli strážníci zdravotnickou záchranou službu. Záchranáři po prvotním vyšetření rozhodli o převozu do nemocnice,“ uvedla mluvčí městské policie Eva Kněžourová.
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