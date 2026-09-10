Rodiče pozor! Prodejna Lidl stahuje dětskou výživu Lupilu: Může poškodit játra
Ministerstvo zdravotnictví varuje před dětskou ovocnou výživou Lupilu z Lidlu. V té laboratoře odhalily nebezpečný aflatoxin B1. Výrobek se stahuje z prodeje. Zákazníci ho mohou vrátit i bez účtenky, dokonce i v případě, že už balení načali.
U bio výrobků člověk očekává záruku kvality a pečlivější kontrolu, o to víc, když jde o dětskou výživu. Opak je ale pravdou.
Rakovina jater
Oblíbená dětská výživa z Lidlu může být nebezpečná. Ministerstvo zdravotnictví varuje před jednou šarží, ve které laboratoře odhalily aflatoxin B1. Tato látka může vážně poškodit játra a při dlouhodobém působení zvyšuje riziko rakoviny jater.
Jde o ovocnou výživu Bio/Organic Apple-Peach-Mango pro děti od šesti měsíců, značky Lupilu, v balení o 100 gramech. Problém se týká šarže 15 L161 D s datem minimální trvanlivosti 10. června 2027. Pokud ji máte doma, raději ji dítěti vůbec nedávejte.
Výrobek už se stahuje z prodeje a Lidl řeší jeho distribuci. „Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Prodejce vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení,“ uvedl zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.
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