Rodiče pozor! Prodejna Lidl stahuje dětskou výživu Lupilu: Může poškodit játra

Oblíbená dětská výživa z Lidlu může být nebezpečná.
Oblíbená dětská výživa z Lidlu může být nebezpečná.  (Autor: Ministerstvo zdravotnictví)
Autor: Andrea Vídeňská - 
10. září 2026
09:43

Ministerstvo zdravotnictví varuje před dětskou ovocnou výživou Lupilu z Lidlu. V té laboratoře odhalily nebezpečný aflatoxin B1. Výrobek se stahuje z prodeje. Zákazníci ho mohou vrátit i bez účtenky, dokonce i v případě, že už balení načali.

U bio výrobků člověk očekává záruku kvality a pečlivější kontrolu, o to víc, když jde o dětskou výživu. Opak je ale pravdou.

Rakovina jater

Oblíbená dětská výživa z Lidlu může být nebezpečná. Ministerstvo zdravotnictví varuje před jednou šarží, ve které laboratoře odhalily aflatoxin B1. Tato látka může vážně poškodit játra a při dlouhodobém působení zvyšuje riziko rakoviny jater.

Jde o ovocnou výživu Bio/Organic Apple-Peach-Mango pro děti od šesti měsíců, značky Lupilu, v balení o 100 gramech. Problém se týká šarže 15 L161 D s datem minimální trvanlivosti 10. června 2027. Pokud ji máte doma, raději ji dítěti vůbec nedávejte.

Výrobek už se stahuje z prodeje a Lidl řeší jeho distribuci. „Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Prodejce vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení,“ uvedl zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.

Vadná šarže dětského BIO čaje
Nebezpečné látky v dětském BIO čaji: Nepijte ho!

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Musí malé děti dostávat bio dětskou výživu?

Témata:
rakovinabiobio potravinynebezpečné výrobkydětská výživanebezpečný výrobekrakovina jaterČeskoMinisterstvo zdravotnictví České republikyLidllaboratořvýživaAflatoxin
Andrea Vídeňská
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