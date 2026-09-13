Sexy OnlyFans modelka řádí ve vězení jako smyslů zbavená: Urážky, potyčky a rasismus!

Vražedkyně z Onlyfans.
Vražedkyně z Onlyfans.
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K tragickému incidentu došlo v 3. Dubna 2022 v luxusní budově One Paraiso americkém Miami
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. září 2026
14:46

Z luxusu rovnou za mříže. Ani tam Courtney Clenneyová (30) nedokáže udržet emoce na uzdě. Bývalá modelka z Instagramu a OnlyFans si odpykává šestiletý trest za zabití svého přítele Christiana Obumseliho (†27). Toho v roce 2022 v Miami bodla. Místo aby ji vězení napravilo, stal se pravý opak. Courtney měla za mřížemi opakovaně urážet dozorce, vyhrožovat vězeňkyni na invalidním vozíku, dostávat se do konfliktů s dalšími spoluvězeňkyněmi a provokovat těhotnou ženu.

Clenneyové, která se dříve živila jako OnlyFans modelka pod pseudonymem Courtney Tailor, se v roce 2022 rozpadl život jako domeček z karet. V luxusním bytě v Miami bodla svého přítele Christiana Obumseliho (†27). Ten útok nepřežil. Tvrdila, že se jen bránila, protože se ho bála. Jejich vztah byl prý plný násilí. Když na místo dorazili policisté, našli ji celou od krve. Soud jí nakonec poslal na šest let do chládku.

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Pochybná verze příběhu

Christianova rodina ale její verzi příběhu odmítá a tvrdí, že jejich syn byl naopak obětí domácího násilí. Její verzi příběhu navíc zpochybnil soudní lékař. Podle něj zranění, kterým Christian podlehl, nemohla vzniknout způsobem, jaký Clenneyová popsala.

Ta místo aby svůj trest přijala s pokorou a snažila se svým chováním přesvědčit okolí, že její verze příběhu je pravdivá, nestalo se tak. Výbuchy vzteku, konflikty a agresivní chování působí, jako by ji snad posedl samotný ďábel a sama si tak hází klacky pod nohy. Výčet incidentů by vydal na román.

Sexy hvězda z OnlyFans ubodala svého přítele! Teď je v psychiatrické léčebně
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Řádí jako šílená

Clenneyová měla slovně napadat dozorce, odmítat jejich příkazy, vulgárně je urážet a dostávat se do potyček s dalšími vězeňkyněmi. Jednu ženu se chystala ve sprchách napadnout, informuje deník The Sun. Vozíčkářku měla zahnat do kouta a vyhrožovat, že ji shodí z vozíku. Do konfliktu se měla dostat také s těhotnou vězeňkyní, kterou měla plácat přes zadek a napodobovat zvuky střelby. Dále měla pronášet rasistické urážky namířené proti černošským spoluvězeňkyním.

Její chování mělo být za mřížemi natolik problémové, že ji během pobytu ve věznici několikrát stěhovali. Podle zveřejněných dokumentů vystřídala přibližně dvanáct cel. Čelila kázeňským trestům, přicházela o návštěvy i další vězeňské výhody a dozorci museli opakovaně zasahovat, aby zabránili eskalaci konfliktů.

Vražedkyně z Onlyfans.
Vražedkyně z Onlyfans.
Fyzické spory a hádky byly podle blízkých a sousedů často na pořadu dne.
Fyzické spory a hádky byly podle blízkých a sousedů často na pořadu dne.
K tragickému incidentu došlo v 3. Dubna 2022 v luxusní budově One Paraiso americkém Miami

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Britská patoložka se fotila v pitevně pro OnlyFans. Hrozí jí vyhazov. Na TikToku sdílela videa z nemocniční posilovny.
Zdroj: Facebook/Amelie Warnier

Témata:
vězenírasismuskonfliktykázeňský přestupekproblémy se zákonemrasistické útokyInstagramMiamismrtluxusinvalidní vozíkemocevězniceOnlyFanskonflikt
Andrea Vídeňská
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