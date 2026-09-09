Kontroverzní vnuk krále Haralda na pohřbu! Marius odsouzený za znásilnění dostal propustku
Na pohřbu norského krále Haralda V. se mezi členy rodiny objevil i Marius Borg Høiby. Syn královny přitom v červnu dostal čtyři roky vězení za dvě znásilnění a další trestné činy. Kvůli poslednímu rozloučení dostal povolení opustit sídlo Skaugum, kde nyní pobývá s elektronickým monitorovacím náramkem a čeká na verdikt odvolacího soudu.
Norsko se ve středu loučilo s králem Haraldem V. (†89). Do Osla přijeli členové evropských královských rodin, prezidenti i další významní hosté. Mezi příbuznými zesnulého panovníka nechyběl ani Marius Borg Høiby (29), syn královny Mette-Marit (53) z předchozího vztahu. Jeho přítomnost budila pozornost hlavně kvůli tomu, že byl v červnu odsouzen a v současné době čeká na verdikt odvolacího soudu v domácím vězení na královském sídle Skaugum.
Aby mohl na poslední rozloučení dorazit, musel dostat povolení místo opustit. Policie mu ho udělila předem. Podle norského deníku Verdens Gang umožňuje vazba s elektronickým dohledem časově omezené vycházky.
Dorazil s rodinou
Ve středu dopoledne opustila Skaugum kolona osmi vozů. Høiby podle norských médií cestoval v jednom z nich společně s princeznou Ingrid Alexandrou (22) a princem Sverrem Magnusem (20). Přestože po jejich boku vyrůstal, sám nemá královský titul ani místo v následnické linii. Narodil se ještě před svatbou Mette-Marit s Haakonem. Harald ho však přijal jako součást rodiny a považoval ho za svého vnuka.
Marius se zapojil už do prvních rodinných pietních událostí. Když byla 31. srpna Haraldova rakev přenášena do kaple královského paláce, patřil mezi příbuzné, kteří ji nesli.
Čtyři roky vězení
Høibyho jméno se přitom v posledních dvou letech objevovalo v médiích především v souvislosti s rozsáhlou trestní kauzou. Soud v Oslu ho 15. června odsoudil ke čtyřem letům vězení.
Vinným ho uznal ve dvou případech znásilnění a také kvůli domácímu násilí. Jeden z případů znásilnění se navíc podle soudu odehrál přímo na královském sídle.
Soud Høibyho potrestal také za násilí a dlouhodobé týrání bývalé partnerky Nory Hauklandové. Ve dvou dalších případech znásilnění byl pro nedostatek důkazů osvobozen. Devětadvacetiletý Nor nejzávažnější obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal. Verdikt proto zatím není pravomocný.
Propustka na pohřeb
Na výsledek odvolání Høiby nečeká na svobodě. Ve vazbě byl od února a v červenci mu soud umožnil její další část strávit s elektronickým náramkem na Skaugumu. Policie omezení jeho svobody požaduje kvůli obavám z opakování trestné činnosti a ovlivňování svědků.
Úřady už předtím Høibymu několikrát dovolily Skaugum opustit. Ještě před Haraldovou smrtí mohl navštívit krále v nemocnici, později se účastnil rodinných pietních událostí. Marius tak mohl být s rodinou i při posledním rozloučení s mužem, jenž ho od dětství považoval za člena rodiny. Jeho vlastní budoucnost je však stále nejistá. O tom, zda si skutečně odpyká čtyřletý trest, rozhodne až odvolací řízení.
presne tak - striptízová tanečnica a drogy jej tiež neboli cudzie- V každej kráľovskej rodine je nasadená takáto kukučka - sarah ferguson, megan, mette - Trumpova melanie, ktovie prečo sú tam takéto poistky ľudovo kurvítka