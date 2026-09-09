Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt.
Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.
esní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun.
Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně a při prvním vazebním zasedání. Policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.
„Nelze konstatovat nic jiného, než co bylo konstatováno soudem prvního stupně,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Pro odsouzení Lobotky podle něj nebyly důkazy. Založení požáru tak mohlo být úmyslné i nedbalostní, oheň mohli způsobit i turisté. „Nebylo by to prokázání viny, ale bylo by to uhádnutí viny,“ uvedl soudce. Dodal, že muž ani ve svém doznání neměl všechny podrobnosti o požáru správně.
„Samozřejmě se mi ulevilo. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout,“ uvedl po jednání Lobotka. Dále se již ke kauze nechtěl vyjadřovat. Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Obžaloba tvrdila, že mužovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku. Lobotkův právník Vít Pavko ale dnes i v předchozích jednáních vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl.
O tom, že muž nenese na požáru v národním parku vinu, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem už loni. Tento rozsudek ale odvolací senát zrušil a věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční soud musel znovu přehodnotit důkazy, situace se podle něj ale nezměnila. Osvobodil proto muže podruhé.
Samozřejmě to ten šmejd udělal. 🙁 Teď ho ještě dosadit na místo ředitele parku, přesně tam jako bývalý zaměstnanec zapadá mezi ty ostatní, co se radují z požárů a kůrovce. 😕