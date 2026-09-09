Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!

Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!
Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
Autor: ČTK - 
9. září 2026
10:24

Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. 

Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. 

esní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně a při prvním vazebním zasedání. Policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.

Ilustrační foto.
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„Nelze konstatovat nic jiného, než co bylo konstatováno soudem prvního stupně,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Pro odsouzení Lobotky podle něj nebyly důkazy. Založení požáru tak mohlo být úmyslné i nedbalostní, oheň mohli způsobit i turisté. „Nebylo by to prokázání viny, ale bylo by to uhádnutí viny,“ uvedl soudce. Dodal, že muž ani ve svém doznání neměl všechny podrobnosti o požáru správně.

„Samozřejmě se mi ulevilo. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout,“ uvedl po jednání Lobotka. Dále se již ke kauze nechtěl vyjadřovat. Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Obžaloba tvrdila, že mužovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku. Lobotkův právník Vít Pavko ale dnes i v předchozích jednáních vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl.

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O tom, že muž nenese na požáru v národním parku vinu, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem už loni. Tento rozsudek ale odvolací senát zrušil a věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční soud musel znovu přehodnotit důkazy, situace se podle něj ale nezměnila. Osvobodil proto muže podruhé.

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Požár v Českém Švýcarsku
Zdroj: SDH Rumburk
Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!
Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku: Strážce nevinen!
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího L. ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022.

Témata:
požárVrchní soud v PrazeNárodní park České Švýcarskostátní zástupceHřenskosoudní senátLesní požár v Českosaském Švýcarsku
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mim33 ( 9. září 2026 10:41 )

Samozřejmě to ten šmejd udělal. 🙁 Teď ho ještě dosadit na místo ředitele parku, přesně tam jako bývalý zaměstnanec zapadá mezi ty ostatní, co se radují z požárů a kůrovce. 😕

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