Obří noční požár: V Kladně hoří Lidl. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu
V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.
Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.
Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu, ale třetí poplachový stupeň platil i o dvě hodiny později. Po páté hodině ranní snížili poplachový stupeň na druhý. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Zásah a dohašování budou pokračovat zřejmě během celého dne, dodal.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.
To těžko, když nám tu ten Lidl právě hoří.