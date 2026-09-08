Noční ohnivé peklo:Lidl v Kladně lehl popelem! Škoda je asi 120 milionů
V Kladně od půlnoci hořel supermarket Lidl, zasahovaly desítky hasičů a větší množství techniky. Škoda je předběžným odhadem 120 milionů korun. Před 2:30 dostali hasiči rozsáhlý požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý ze čtyř, původně platil třetí. Dopoledne pokračují v dohašování. Událost se obešla bez zranění, řekl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit. Konstrukci haly rozebírá těžká technika.
Požár zasáhl celou budovu supermarketu v Americké ulici. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Před 9:00 byli podle zpravodajky ČTK na místě stále hasiči s několika auty a výškovou technikou a pokračovali v dohašování. V okolí budovy je cítit slabý pach spáleniny. Na pořádek dohlíží policie. Na zásah se přicházejí dívat lidé, někteří si pořizují snímky. Americká ulice není kvůli požáru uzavřená, neprůjezdný je pouze prostor u parkoviště.
Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X. Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. „Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu. Část hasičských jednotek už zamířila zpátky na základny.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.
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