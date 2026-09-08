Noční ohnivé peklo:Lidl v Kladně lehl popelem! Škoda je asi 120 milionů

V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
Aktualizováno -
8. září 2026
09:45
Autor: ČTK - 
8. září 2026
04:28

V Kladně od půlnoci hořel supermarket Lidl, zasahovaly desítky hasičů a větší množství techniky. Škoda je předběžným odhadem 120 milionů korun. Před 2:30 dostali hasiči rozsáhlý požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý ze čtyř, původně platil třetí. Dopoledne pokračují v dohašování. Událost se obešla bez zranění, řekl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. 

Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit. Konstrukci haly rozebírá těžká technika.

Požár zasáhl celou budovu supermarketu v Americké ulici. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Před 9:00 byli podle zpravodajky ČTK na místě stále hasiči s několika auty a výškovou technikou a pokračovali v dohašování. V okolí budovy je cítit slabý pach spáleniny. Na pořádek dohlíží policie. Na zásah se přicházejí dívat lidé, někteří si pořizují snímky. Americká ulice není kvůli požáru uzavřená, neprůjezdný je pouze prostor u parkoviště.

Podívali jsme se, jak si podvěsné rádio z Lidlu stojí v porovnání s dalšími modely na českém trhu. Konkurenční přístroje často přihazují bezdrátovou technologii Bluetooth, ale připlatíte si za ni i více než dvojnásobek.
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Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X. Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. „Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu. Část hasičských jednotek už zamířila zpátky na základny.

Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu.

Těžká technika záchranného útvaru hasičů na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
požárLidlobchodní důmubytovnatechnikaXzranění
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Huba Buba ( 8. září 2026 09:53 )

😁

E M ( 8. září 2026 09:14 )

Vzhledem k tomu, že Lídlovy prodejny jsou nízké a zabírají hodně prostoru, docela jsem zvědavá KDO a CO tam ?Postaví?

ford skorpio ( 8. září 2026 08:18 )

o jeden Hypermarket míň - to zvládnem...

ford skorpio ( 8. září 2026 08:16 )

ale proslavil ho i Antonín Zápo­tocký/­Jasno­videc ve svém díle :

Rudá záře nad Kladnem !

ford skorpio ( 8. září 2026 08:12 )

YoYo Band a text zemřelého Richarda Tesaříka který jej proslavil...

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