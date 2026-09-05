Tragická nehoda u Kolešova: Řidič zemřel při havárii motorové tříkolky
Tragická nehoda se stala v sobotu dopoledne u Kolešova na Rakovnicku. Řidič motorové tříkolky po havárii mimo silnici utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Spolujezdkyni se středně těžkým zraněním převezli letecky do pražské nemocnice Motol.
Při havárii motorové tříkolky u Kolešova na Rakovnicku zemřel v sobotu dopoledne její řidič. Spolujezdkyně utrpěla středně těžká zranění, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Nehoda na silnici I/27 byla hlášená krátce před 11:15. „Řidič havaroval mimo komunikaci a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ řekl Truxa.
Spolujezdkyni se středně těžkým zraněním transportovali záchranáři letecky do pražské nemocnice Motol, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.