Pohřešovaný chlapec byla nalezen v pořádku: Vypátral ho policejní psovod

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie České republiky)
Aktualizováno -
5. září 2026
09:58
Autor: ČTK - 
5. září 2026
08:26

Policie od pátečního večera pátrala po jedenáctiletém chlapci z Vysokého Mýta na Orlickoústecku, který zmizel z náměstí Přemysla Otakara II. Dnes dopoledne se ho podařilo vypátrat policejnímu psovodovi. Chlapec je podle policie v pořádku.

Policie od pátku pátrala po jedenáctiletém chlapci z Vysokého Mýta na Orlickoústecku. Dnes dopoledne byl hoch nalezen a je v pořádku. Vypátral jej policejní psovod. Policie to uvedla na síti X.

Chlapec v pátek okolo 21:00 utekl z náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, kde byl se svou rodinou. Policie po něm následně vyhlásila pátrání a o pomoc požádala veřejnost.

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Zdroj: Policie ČR

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