Muž šplhá na stožáry a budovy a hrozí skokem: Z výšky pak žádá jídlo a cigarety
Záchranné složky v Trenčínském kraji zaměstnává v posledních týdnech stále stejný potížista. Opakovaně šplhá do velkých výšek, odmítá slézt a vyhrožuje skokem. Na místa proto vyrážejí policisté, hasiči, zdravotníci a často také policejní vyjednavači. Jen během dvou týdnů kvůli němu policie zasahovala pětkrát. Jednou vyšplhal také na lešení okresního soudu, a to jen pár hodin po propuštění z nemocnice.
Jeden z posledních zásahů se odehrál na fotbalovém stadionu v Dubnici nad Váhom. Muž (36) vyšplhal na stožár osvětlení do výšky zhruba 40 až 50 metrů. Policisté s ním navázali kontakt a snažili se ho uklidnit. Později dorazili také vyjednavači a příslušníci pohotovostního policejního útvaru.
Po dlouhé komunikaci nakonec pomoc přijal. Dva policisté se k němu dostali s využitím lezecké techniky, zajistili ho a společně s hasiči ho na plošině dopravili na zem. Zdravotníci ho poté převezli do nemocnice.
Nebyl to však zdaleka první podobný případ. „Za poslední dva týdny zasahovali policisté v případě tohoto muže pětkrát. Dvakrát vylezl na stožár, jednou na budovu, jednou na lampu veřejného osvětlení a naposledy vylezl na lešení Okresního soudu v Trenčíně,“ popsala pro TV JOJ policejní mluvčí Petra Klenková.
Z nemocnice zamířil k soudu
Právě případ u soudu ukazuje, jak rychle se situace opakuje. Na lešení budovy Okresního soudu v Trenčíně vyšplhal jen několik hodin po propuštění z nemocnice. Záchranáři navíc evidují řadu dalších výjezdů spojených se stejným pacientem.
Při některých zásazích nejprve hrozil sebevraždou, později požadoval jídlo a cigarety. Na vysoká místa přitom šplhá ve dne i v noci.
Zdravotnická záchranná služba také potvrdila případ, při němž měl otevřenou ránu na hlavě a skončil v trenčínské nemocnici. Vedle toho eviduje dalších devět výjezdů kvůli jeho úrazům a psychickým obtížím.
Kolotoč může pokračovat
Po zásazích končí opakovaně v péči lékařů. Nedobrovolná hospitalizace však může na Slovensku trvat jen po dobu, během níž pacient představuje nebezpečí pro sebe nebo okolí. Poté musí být propuštěn.
Kolotoč zásahů tak může pokračovat i nadále. Řešením by mohla být až ústavní léčba nařízená soudem.
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