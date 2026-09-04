Muž šplhá na stožáry a budovy a hrozí skokem: Z výšky pak žádá jídlo a cigarety

Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Autor: Štěpánka Grofová - 
4. září 2026
18:00

Záchranné složky v Trenčínském kraji zaměstnává v posledních týdnech stále stejný potížista. Opakovaně šplhá do velkých výšek, odmítá slézt a vyhrožuje skokem. Na místa proto vyrážejí policisté, hasiči, zdravotníci a často také policejní vyjednavači. Jen během dvou týdnů kvůli němu policie zasahovala pětkrát. Jednou vyšplhal také na lešení okresního soudu, a to jen pár hodin po propuštění z nemocnice.

Jeden z posledních zásahů se odehrál na fotbalovém stadionu v Dubnici nad Váhom. Muž (36) vyšplhal na stožár osvětlení do výšky zhruba 40 až 50 metrů. Policisté s ním navázali kontakt a snažili se ho uklidnit. Později dorazili také vyjednavači a příslušníci pohotovostního policejního útvaru.

Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Ivana utopila malé dcerky (†5 a †2): Šokující maily o podivném chování expartnera

Po dlouhé komunikaci nakonec pomoc přijal. Dva policisté se k němu dostali s využitím lezecké techniky, zajistili ho a společně s hasiči ho na plošině dopravili na zem. Zdravotníci ho poté převezli do nemocnice.

Video se připravuje ...
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Nebyl to však zdaleka první podobný případ. „Za poslední dva týdny zasahovali policisté v případě tohoto muže pětkrát. Dvakrát vylezl na stožár, jednou na budovu, jednou na lampu veřejného osvětlení a naposledy vylezl na lešení Okresního soudu v Trenčíně,“ popsala pro TV JOJ policejní mluvčí Petra Klenková.

Z nemocnice zamířil k soudu

Právě případ u soudu ukazuje, jak rychle se situace opakuje. Na lešení budovy Okresního soudu v Trenčíně vyšplhal jen několik hodin po propuštění z nemocnice. Záchranáři navíc evidují řadu dalších výjezdů spojených se stejným pacientem.

Při některých zásazích nejprve hrozil sebevraždou, později požadoval jídlo a cigarety. Na vysoká místa přitom šplhá ve dne i v noci.

Zdravotnická záchranná služba také potvrdila případ, při němž měl otevřenou ránu na hlavě a skončil v trenčínské nemocnici. Vedle toho eviduje dalších devět výjezdů kvůli jeho úrazům a psychickým obtížím.

Kolotoč může pokračovat

Po zásazích končí opakovaně v péči lékařů. Nedobrovolná hospitalizace však může na Slovensku trvat jen po dobu, během níž pacient představuje nebezpečí pro sebe nebo okolí. Poté musí být propuštěn.

Kolotoč zásahů tak může pokračovat i nadále. Řešením by mohla být až ústavní léčba nařízená soudem.

Ilustrační foto
Ve Španělsku zatkli hledanou Češku! Prozradila ji hádka v domě: Obchodovala se zbraněmi?

Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.
Muž (36) opakovaně leze na stožáry a budovy.

Témata:
skokanpokus o sebevraždupsychické problémypolicieSlovenskoTrenčínTrenčínský krajcigaretanemocniceokresní soudLešeníjídlozdravotnický pracovník
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bendová po brutálním napadení? Velká operace i otoky a modřiny v obličeji
Bendová po brutálním napadení? Velká operace i otoky a modřiny v obličeji
Aha!
Jak vypadala dokonalá žena před 200 lety? Mnohé pily ocet, jedly křídu a v korzetech si lámaly žebra
Jak vypadala dokonalá žena před 200 lety? Mnohé pily ocet, jedly křídu a v korzetech si lámaly žebra
Dáma
Gabriela Soukalová už je s novorozenou dcerkou Glorií doma. Dvojnásobná maminka září štěstím
Gabriela Soukalová už je s novorozenou dcerkou Glorií doma. Dvojnásobná maminka září štěstím
Maminka
Oversized bundám odzvonilo. Letšnímu podzimu vládne zvýrazněný pas
Oversized bundám odzvonilo. Letšnímu podzimu vládne zvýrazněný pas
Ženy
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Moje zdraví
Škoda reaguje na obří škrty Volkswagenu. O práci má přijít až 100 tisíc lidí
Škoda reaguje na obří škrty Volkswagenu. O práci má přijít až 100 tisíc lidí
e15
To je taky mašina! Jak vypadal hvězdný večer Alexe Krále v Kodani
To je taky mašina! Jak vypadal hvězdný večer Alexe Krále v Kodani
iSport
Macinkova černá série: Neuhlídal obří schodky, naletěl „Pauknerovi“ a schytal facku od klausovců
Macinkova černá série: Neuhlídal obří schodky, naletěl „Pauknerovi“ a schytal facku od klausovců
Reflex
Na Maledivách funguje podmořská školka. Korál si můžou zasadit i turisté
Na Maledivách funguje podmořská školka. Korál si můžou zasadit i turisté
Lidé a země