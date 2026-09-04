Pokles hladiny Orlíku odhalil děsivé tajemství: Sudy na dně přehrady vyděsily místní!

Klesající hladina Orlíku odhalila hned několik zapečetěných sudů
Klesající hladina Orlíku odhalila hned několik zapečetěných sudů
Pohled na sudy v mnoha lidech vyvolal vzpomínky na divoké devadesátky
Pohled na sudy v mnoha lidech vyvolal vzpomínky na divoké devadesátky
Mnozí se obávali, že šlo o doposud neobjevené pozůstatky Orlických vražd
Autor: Kamil Morávek - 
4. září 2026
10:03

Letošní rekordní sucha měla za následek pokles hladiny Orlík na dosavadní historické minimum. To odhalilo značnou část dna a spolu s ním i spoustu zapomenutých předmětů. Mezi nimi i záhadné sudy, které na sociálních sítích i mezi místními vyvolaly poprask. Všichni si je ihned začali spojovat s notoricky známým případem z devadesátých let.

Na zlověstně vypadající sudy na dně Orlické přehrady si posvítil štáb CNN Prima News. Reportéři projeli trasu od Zvíkovského Podhradí až na Podolsko. Na první ocelové sudy narazili hned u Zvíkovského mostu, jednalo se však jen o zrezavělé a děravé barely. 

U Podolského mostu ale přišel první hrůzu nahánějící nález v podobě uzavřeného sudu. Nález okamžitě nahlásili polici, která se vrhla do akce a podezřelý objekt důkladně prozkoumala. Naštěstí se však scénář nechvalně proslulých Orlických vražd neopakoval. Sud byl pouze plný bahna. 

„V posledních dnech jsme přijali podobných několik oznámení. Sudy byly uzavřené a nebylo do nich vidět. V souvislosti s obavami, co by uvnitř mohlo být, volali nálezci na 158,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Ani v jednom z případů v nich nebylo nic než voda a bahno.

Orlické vraždy

Obavy ze sudů na dně Orlíku samozřejmě nejsou nepodložené. Vodní plocha se v devadesátých letech stala dějištěm jednoho z nejznámějších případů v dějinách české kriminalistiky. Gang takzvaných Orlických vrahů tam v letech 1991-1993 schoval těla pěti lidí, zavražděných vesměs s vidinou finančního zisku. Některá těla byla naložená v sudech naplněných louhem.

Gang tvořili Karel Kopáč, Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Petr Chodounský a Kopáčova sestra Irena Meierová. Černý dostal doživotí, které si odpykává dodnes. Kopáče soud poslal za mříže na 21 let, v roce 2004 se ve vězení oběsil. Kuna dostal trest v délce 25 let. Chodounský byl odsouzen na 14 let a Meierová na 10 let.

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Zdroj: Bára Holá, Lukáš Červený

Klesající hladina Orlíku odhalila hned několik zapečetěných sudů
Klesající hladina Orlíku odhalila hned několik zapečetěných sudů
Pohled na sudy v mnoha lidech vyvolal vzpomínky na divoké devadesátky
Pohled na sudy v mnoha lidech vyvolal vzpomínky na divoké devadesátky
Mnozí se obávali, že šlo o doposud neobjevené pozůstatky Orlických vražd

Témata:
orlíkVodní nádrž OrlíksudZvíkovské PodhradíLudvík Černýsociální síťPodolskoKarel KopáčIrena MeierováPodolský most
Kamil Morávek
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