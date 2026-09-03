Ve Španělsku zatkli hledanou Češku! Prozradila ji hádka v domě: Obchodovala se zbraněmi?

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
3. září 2026
15:51

Španělská policie zatkla v regionu Valencie na jihovýchodě země pětatřicetiletou Češku, na niž české úřady vydaly mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi, informovala španělská média.

K zadržení hledané ženy pomohla náhoda. V obci Benidoleig v provincii Alicante totiž někdo nahlásil hlasitou hádku v jednom domě. Když na místo dorazila policejní hlídka, našla v objektu dva cizince - ženu a muže. Ti tvrdili, že šlo pouze o osobní spor.

Poté, co ověřili totožnost, policisté zjistili, že na ženu je vydán mezinárodní zatykač. Rovněž po muži, jehož státní příslušnost španělská média neuvádějí, vyhlásily úřady jeho země mezinárodní pátrání. Z jakého důvodu po něm pátrají, španělské média rovněž nepíšou.

Žena skončila ve vazbě, kde čeká na výsledek řízení o vydání do Česka.

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Zdroj: Policie České republiky

Témata:
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