Zpověď přeživší krvavého útoku ve Švýcarsku: Alexu postřelil šílenec na party!

Zpověď ženy postřelené při útoku na hudební party v Aarau
Zpověď ženy postřelené při útoku na hudební party v Aarau
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Jedna ze zraněných popsala hrůzné okamžiky
Autor: Kamil Morávek - 
5. září 2026
15:25

Švýcarské město Aarau poznamenala o víkendu tragická událost. Na hudebním večírku tam muž s psychickými problémy střílel do lidí. Jedna žena na následky útoku zemřela, dalších šest lidí utrpělo zranění. Jedna z postřelených jménem Alexa (24) průběh útoku i jeho následky do detailu popsala.

Alexa byla na party s rodiči. Okolo druhé ráno, kdy už její příbuzní byli doma, se i ona rozhodla odejít. Vyšla ven, když náhle uslyšela křik. V tu samou chvíli zaslechla i několik výstřelů. Alexa proto okamžitě padla na zem, aby byla co nejméně vidět. „V tu chvíli mi ani nedošlo, že jsem postřelená. Byla jsem doslova napumpovaná adrenalinem,“ popsala podle deníku Bild. Že je zraněná poznala až podle toho, že začala krvácet.

Na pomoc jí prý následně přispěchali dva zdravotníci. „Zachránili mě, jsem jim nesmírně vděčná,“ pokračovala mladá žena. Celkem byla postřelena dvakrát a to v oblasti levého boku. Rozum jí zůstává stát nad tím, proč by někdo něco takového dělal. „Ať už je život sebehorší, vždycky jsou možnosti, jak si nechat pomoct a neubližovat ostatním,“ řekla Alexa.

Střelec z Aarau jednal podle policie v afektu a trpí psychickými problémy.
Střelec z Aarau trpí psychickými problémy: Po jeho útoku zemřela žena!

Situace prý byla o to složitější v tom, že přivolané sanitky nesměly vjet do areálu. Střelec byl totiž stále na útěku a hrozilo jim tak nebezpečí. „Ti dva záchranáři mě museli dostat ke vchodu, kde jsem konečně mohla nasednout do sanitky,“ popsala. Do nemocnice se dostala až kolem půl páté ráno. 

Při útoku kromě ní utrpělo zranění pět dalších lidí. Jedna žena navíc bohužel zraněním podlehla. Ke střelbě došlo v noci ze soboty na neděli. Po pachateli následně policie pátrala až do pondělí. Podezřelým je 43letý muž. Jeho motiv zatím zůstává nejasný. Policie předpokládá, že jednal sám. Policisté na místě nalezli nábojnice z pistole a dlouhé zbraně.

V to doufá i Alexa, které zatčení přineslo určitou úlevu. „Protože se ale našly dvě různé ráže nábojnic, nemůžu se zbavit pocity, že mohlo jít o dva střelce. Opravdu doufám, že má policie pravdu a jednal skutečně sám,“ uzavřela.

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Zdroj: Aktu.cz

Zpověď ženy postřelené při útoku na hudební party v Aarau
Zpověď ženy postřelené při útoku na hudební party v Aarau
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Jedna ze zraněných popsala hrůzné okamžiky

Témata:
útoksmrtstřelbapolicieŠvýcarskozraněníAarau
Kamil Morávek
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