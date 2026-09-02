Sympatická barmanka mířila na pohřeb do Rakouska: V Německu ji ubodal bezdomovec!

Barmanka Rebecca zemřela po útoku nožem na německém nádraží.
Barmanka Rebecca zemřela po útoku nožem na německém nádraží.
Becca měla z Anglie namířeno do Rakouska na pohřeb.
Na nádraží ve městě Rosenheim na ní nožem zaútočil bezdomovec.
Utrženým zraněním podlehla po převozu do nemocnice.
Autor: Kamil Morávek - 
2. září 2026
17:48

Rebecca B. (†31) z Velké Británie zemřela v neděli po brutálním útoku na nádraží v Německu. Nožem ji napadl bezdomovec, po převozu do nemocnice utrženým zraněním bohužel podlehla. Měla namířeno na pohřeb do Rakouska. Útočník je podezřelý z vraždy, momentálně se nachází v psychiatrické léčebně.

Ke smrtícímu útoku došlo v neděli před jednou ráno na vlakovém nádraží města Rosenheim v Bavorsku. Útočníkem by měl být sedmadvacetiletý muž bez domova. Podle dostupných informací na mladou ženu zaútočil zcela bezdůvodně. Policie ho zadržela a čelí nyní obvinění z vraždy. Momentálně je zavřený v psychiatrické léčebně.

Rebecca pracovala jako barmanka v podniku White Swan v anglickém městě Whitchurch. Mezi kolegy i přáteli byla velice oblíbená. „Becca byla nedílnou součástí týmu a všichni místní ji měli velmi rádi,“ napsali majitelé podniku v příspěvku na facebooku. „Všechny naše myšlenky míří za její rodinou,“ pokračovali. Podnik má z úcty k její památce na následujících pár dní zavřeno. Příspěvek zaplnily komentáře známých a štamgastů, které její ztráta znatelně zasáhla.

Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Matěj (16) dostal za dvě vraždy skoro maximum: Místo do vězení putoval do ústavu. Proč?

Ke smutným zprávám se vyjádřil i Richard Shuffil, jeden z místních zastupitelů. „Becca tu žila jen posledních pár let, byla však pro White Swan jako vánek čerstvého vzduchu,“ řekl pro deník The Sun. Do práce se prý vrhla s vervou a z jediného baru ve městě udělala příjemné místo pro všechny návštěvníky. „Zkrátka ji nešlo nemít rád. Byla vždy velmi hodná a přátelská,“ dodal. Pro místní se podle něj jedná o ohromnou ztrátu.

Hrůzný případ mezitím vyšetřuje německá policie. Zabývá se především motivem útoku, který doposud zůstává neznámý. Vyšetřovatelé mimo jiné požádali veřejnost o jakákoliv svědectví incidentu.

Video se připravuje ...
Brutální napadení ženy v autobazaru na Písecku, útočník měl dřevěnou tyč (duben 2026).
Zdroj: Facebook

Barmanka Rebecca zemřela po útoku nožem na německém nádraží.
Barmanka Rebecca zemřela po útoku nožem na německém nádraží.
Becca měla z Anglie namířeno do Rakouska na pohřeb.
Na nádraží ve městě Rosenheim na ní nožem zaútočil bezdomovec.
Utrženým zraněním podlehla po převozu do nemocnice.

Témata:
smrtrosenheimútok nožemRakouskoNěmeckopohřebSpojené královstvíbezdomovectví
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Herec Zdeněk Žák na dovolené: KOLAPS! RYCHLÝ PŘEVOZ DO ŠPITÁLU!
Herec Zdeněk Žák na dovolené: KOLAPS! RYCHLÝ PŘEVOZ DO ŠPITÁLU!
Aha!
Proč zbytečně utrácet? Těchto 10 ověřených pravidel udrží váš dekolt pevný s tím, co už máte doma
Proč zbytečně utrácet? Těchto 10 ověřených pravidel udrží váš dekolt pevný s tím, co už máte doma
Dáma
&#039;Chuťovky&#039; ze školních jídelen aneb Která jídla jsme v dětství nenáviděli?
'Chuťovky' ze školních jídelen aneb Která jídla jsme v dětství nenáviděli?
Maminka
Proč jsme po třicítce pořád single? Nejsme rozbité, jen už nám nestačí „basic minimum“
Proč jsme po třicítce pořád single? Nejsme rozbité, jen už nám nestačí „basic minimum“
Ženy
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Moje zdraví
Rozpočtové eldorádo na dluh. Vláda nabere další tisíce zaměstnanců a plošně zvýší platy
Rozpočtové eldorádo na dluh. Vláda nabere další tisíce zaměstnanců a plošně zvýší platy
e15
Neshoda ve Slavii. V klubu řeší osud Chorého, ve hře je šokující návrat
Neshoda ve Slavii. V klubu řeší osud Chorého, ve hře je šokující návrat
iSport
Miliarda přehrání, miliony dětem i kult v kinech: Jaký odkaz zanechali Dolly Partonová a Tim Curry?
Miliarda přehrání, miliony dětem i kult v kinech: Jaký odkaz zanechali Dolly Partonová a Tim Curry?
Reflex
Průlomem Iskăru před Boží oči: Skutečnou páteří Bulharska je pohoří Stará planina
Průlomem Iskăru před Boží oči: Skutečnou páteří Bulharska je pohoří Stará planina
Lidé a země