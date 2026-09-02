Sympatická barmanka mířila na pohřeb do Rakouska: V Německu ji ubodal bezdomovec!
Rebecca B. (†31) z Velké Británie zemřela v neděli po brutálním útoku na nádraží v Německu. Nožem ji napadl bezdomovec, po převozu do nemocnice utrženým zraněním bohužel podlehla. Měla namířeno na pohřeb do Rakouska. Útočník je podezřelý z vraždy, momentálně se nachází v psychiatrické léčebně.
Ke smrtícímu útoku došlo v neděli před jednou ráno na vlakovém nádraží města Rosenheim v Bavorsku. Útočníkem by měl být sedmadvacetiletý muž bez domova. Podle dostupných informací na mladou ženu zaútočil zcela bezdůvodně. Policie ho zadržela a čelí nyní obvinění z vraždy. Momentálně je zavřený v psychiatrické léčebně.
Rebecca pracovala jako barmanka v podniku White Swan v anglickém městě Whitchurch. Mezi kolegy i přáteli byla velice oblíbená. „Becca byla nedílnou součástí týmu a všichni místní ji měli velmi rádi,“ napsali majitelé podniku v příspěvku na facebooku. „Všechny naše myšlenky míří za její rodinou,“ pokračovali. Podnik má z úcty k její památce na následujících pár dní zavřeno. Příspěvek zaplnily komentáře známých a štamgastů, které její ztráta znatelně zasáhla.
Ke smutným zprávám se vyjádřil i Richard Shuffil, jeden z místních zastupitelů. „Becca tu žila jen posledních pár let, byla však pro White Swan jako vánek čerstvého vzduchu,“ řekl pro deník The Sun. Do práce se prý vrhla s vervou a z jediného baru ve městě udělala příjemné místo pro všechny návštěvníky. „Zkrátka ji nešlo nemít rád. Byla vždy velmi hodná a přátelská,“ dodal. Pro místní se podle něj jedná o ohromnou ztrátu.
Hrůzný případ mezitím vyšetřuje německá policie. Zabývá se především motivem útoku, který doposud zůstává neznámý. Vyšetřovatelé mimo jiné požádali veřejnost o jakákoliv svědectví incidentu.
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