Temné stopy – Devadesátky, 3. díl: Loupež století. Kauza LTO – 100 miliard, výbuchy a stopy vedoucí k vládě
Kauza lehkých topných olejů (LTO) je největší daňový podvod v novodobé české historii. Kombinace nedokonalé legislativy, propojení nekalého podnikání se státní správou a brutálních vražd mezi samotnými pachateli. Podle odhadů přišel stát o částku pohybující se v desítkách miliard – některé prameny uvádějí až 100 miliard korun. Dnes se podíváme na to, jak podvod fungoval, kdo na něm profitoval a proč byla celá řada vyšetřovatelů nucena případ opustit. Kauza nabyla neuvěřitelných rozměrů a svým způsobem se stala symbolem celé dekády.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- Konec 1990 První zprávy o možném podvodu. Tehdejší daňový systém rozlišuje motorovou naftu (vysoce zdaněnou) a lehký topný olej (v podstatě nezdaněný), přestože jde chemicky více méně o totožnou látku.
- 1993 Brněnská celní správa dostává upozornění na podezřele levnou naftu a vzniká první vyšetřovací tým.
- Leden 1995 Ve svém bytě je zastřelen obchodník s LTO Lubomír Holý. Vrah ho donutil lehnout si na břicho a přes polštář ho zastřelil.
- Březen 1995 V obci Kvasice na Kroměřížsku je výbušninou Permonex V19 rozmetán Marek Lehký, další z obchodníků. Nálož měl přivázanou na těle, odpálena byla na dálku.
- Květen 1995 Podobným způsobem umírá Miroslav Kovařík – bomba v podvozku auta byla rovněž odpálena na dálku.
- 1996 Novela zákona vyrovnává zdanění LTO a nafty. Kauza formálně končí – vyšetřování pokračuje ještě roky, většina hlavních aktérů však nikdy nebude usvědčena.
- 1999 Jeden z osnovatelů vražd Jiří Večeř udal sebe a dva spolupachatele na policii. Soud ho o dva roky později uznal vinným, odseděl si 14 let.
- 2015 V případu dalších dvou vražd byl Večeř zproštěn viny pro nedostatek důkazů, vraždy tak byly promlčeny.
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