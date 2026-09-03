Temné stopy – Devadesátky, 3. díl: Loupež století. Kauza LTO – 100 miliard, výbuchy a stopy vedoucí k vládě

Temné stopy: Divoké devadesátky – 3. díl
Temné stopy: Divoké devadesátky – 3. díl
Děsivý byznys devadesátek: Kvůli lehkým topným olejům umírali lidé.
Výbuch ve Zlíně zabil podnikatele Miroslava Kovaříka.
Výbuch ve Zlíně zabil podnikatele Miroslava Kovaříka.
Autor: Můj Blesk - 
3. září 2026
05:00

Kauza lehkých topných olejů (LTO) je největší daňový podvod v novodobé české historii. Kombinace nedokonalé legislativy, propojení nekalého podnikání se státní správou a brutálních vražd mezi samotnými pachateli. Podle odhadů přišel stát o částku pohybující se v desítkách miliard – některé prameny uvádějí až 100 miliard korun. Dnes se podíváme na to, jak podvod fungoval, kdo na něm profitoval a proč byla celá řada vyšetřovatelů nucena případ opustit. Kauza nabyla neuvěřitelných rozměrů a svým způsobem se stala symbolem celé dekády.

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KLÍČOVÉ MOMENTY

  • Konec 1990  První zprávy o možném podvodu. Tehdejší daňový systém rozlišuje motorovou naftu (vysoce zdaněnou) a lehký topný olej (v podstatě nezdaněný), přestože jde chemicky více méně o totožnou látku.
  • 1993  Brněnská celní správa dostává upozornění na podezřele levnou naftu a vzniká první vyšetřovací tým. 
  • Leden 1995  Ve svém bytě je zastřelen obchodník s LTO Lubomír Holý. Vrah ho donutil lehnout si na břicho a přes polštář ho zastřelil.
  • Březen 1995  V obci Kvasice na Kroměřížsku je výbušninou Permonex V19 rozmetán Marek Lehký, další z obchodníků. Nálož měl přivázanou na těle, odpálena byla na dálku.
  • Květen 1995  Podobným způsobem umírá Miroslav Kovařík – bomba v podvozku auta byla rovněž odpálena na dálku.
  • 1996  Novela zákona vyrovnává zdanění LTO a nafty. Kauza formálně končí – vyšetřování pokračuje ještě roky, většina hlavních aktérů však nikdy nebude usvědčena.
  • 1999  Jeden z osnovatelů vražd Jiří Večeř udal sebe a dva spolupachatele na policii. Soud ho o dva roky později uznal vinným, odseděl si 14 let.
  • 2015  V případu dalších dvou vražd byl Večeř zproštěn viny pro nedostatek důkazů, vraždy tak byly promlčeny.

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