Při povodni v Grand Canyonu zemřel milovaný táta: Přátele stále pohřešují

Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Blesková záplava v americkém Grand Canyonu (31.8.2026)
Blesková záplava v americkém Grand Canyonu (31.8.2026)
Autor: btk - 
1. září 2026
14:49

Po sobotní bleskové povodni v Grand Canyonu (Velkém kaňonu) na západě Spojených států byla nalezena těla dvou lidí, uvedli zástupci národního parku. Dalších více než deset osob se stále pohřešuje. V oblasti zemřel i oblíbený chiropraktik.

O víkendu si blesková povodeň v oblasti Bright Angel Creek vyžádala evakuace šesti desítek osob, strhla balvany do řeky Colorado a poškodila jediné vodovodní potrubí, které zásobuje turisty i místní obyvatele.

V neděli večer bylo nedaleko peřejí Crystal Rapids na řece Colorado nalezeno tělo 46letého muže, uvedla Správa národních parků bez bližších podrobností. Park později informoval o nálezu nejméně jednoho dalšího těla. Správa parku zároveň vyzvala veřejnost, aby jí poskytla jakékoliv informace o pohřešovaných turistech.

Jedním ze zmíněných mužů byl oblíbený chiropraktik John Giusti (†46) z Texasu. Otec tří dětí miloval kempování a túry. „Se vší silou pomáhal druhým a do všeho, co miloval, vnášel obrovskou energii. Byl vášnivým běžcem, miloval rychlá auta a byl vášnivým fanouškem komiksů a jejich legendárních hrdinů,“ řekla rodina v televizi 12News. „Pro komunitu byl nadaným léčitelem. Pro své přátele zdrojem života. Pro své dcery byl jejich největším hrdinou. Pro mě byl celým mým světem,“ dodala manželka pro FOX4. V oblasti byl chiropraktik společně s dvěma přáteli. Po těch úřady dále pátrají.

Blesková záplava v americkém Grand Canyonu (31.8.2026)
Povodeň v Grand Canyonu: „Bylo to děsivé.“ Panika a evakuace turistů, dva lidé zahynuli

Čtyři vlny srážek nad dvěma povodími potoků během víkendu vyvolaly náhlé bleskové povodně, uvedla Národní meteorologická služba. Záběry z oblasti zachytily silný proud bahnité vody plné kamenů, který unášel kaňonem něco, co vypadalo jako části chaty, píše AP. Podle Správy národních parků zde přitom v průměru spadne méně než 25 centimetrů srážek ročně.

Návštěva Grand Canyonu může být v létě obzvláště nebezpečná kvůli riziku bleskových povodní, které doprovázejí období dešťů. Slunečné dny mohou rychle ustoupit bouřkám a přívalovým dešťům.

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Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Při povodni v Grand Canyonu zemřel otec tří dětí.
Blesková záplava v americkém Grand Canyonu (31.8.2026)
Blesková záplava v americkém Grand Canyonu (31.8.2026)

Témata:
smrtUSApovodeňColoradonárodní parkGrand CanyonSpráva národních parků
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