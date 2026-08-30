Požár v ubytovně v Šumperku: Několik zraněných, na místo letěl vrtulník

Požár v ubytovně v Šumperku. (30. 8. 2026)
Autor: ČTK - 
30. srpna 2026
21:25

Deset lidí se v neděli zranilo při požáru v třetím patře ubytovny v Šumperku. Jedné osobě kouř z požáru poškodil dýchací cesty, letěl pro ni vrtulník záchranné služby. Hasiči ze zakouřené budovy pomocí žebříků evakuovali do bezpečí dvě desítky lidí. Řekl to mluvčí hasičů Josef Koláček. Požár v ubytovně likvidují hasiči, jsou tam i záchranáři a policisté.

„Při požáru ve třetím patře výškové budovy v Šumperku jsme zachránili 20 lidí. Využili jsme k jejich záchraně dva automobilové žebříky. Souběžně probíhal hasební zásah, průzkumné skupiny v silně zakouřeném objektu prověřovaly přítomnost dalších osob,“ uvedl Koláček. U požáru zasahují čtyři jednotky hasičů, k dispozici mají výškovou techniku.

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Zdroj: HZS Plzeňského kraje

Požár v ubytovně v Šumperku. (30. 8. 2026)

Témata:
požárŠumperkžebříkubytovnaJosef KoláčekvrtulníkOlomoucký kraj
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