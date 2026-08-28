Agresor v České Lípě obtěžoval prodavačku: Zákazník ho složil pěstí! Hrozí mu trest
Muž zachránil prodavačku v České Lípě, zřejmě za to ale bude pykat. Prodavačku obtěžoval podivín, což se nelíbilo jednomu ze zákazníků. Ten agresora vyvedl a ještě mu uštědřil ránu pěstí. Vše zachytila kamera. Zachránci hrozí postih!
Ještě před příjezdem hlídky se do situace vložil jeden ze zákazníků. Agresivního muže vyvedl z prodejny ven, následně ho ale udeřil pěstí a srazil na zem. „Seber se a vypadni!“ křikl na něj.
Podle policie bylo vyvedení muže z obchodu v pořádku, úder už ale překročil přípustnou míru. Agresor byl podle policistů silně opilý, test navíc prokázal drogy. Kvůli pokračující agresivitě skončil na záchytné stanici.
Do případu se později přihlásil i zákazník, který zasáhl. Na policii přišel poté, co se na sociálních sítích objevilo video incidentu, a podal vysvětlení.
Policie nyní řeší jednání obou mužů jako přestupek proti občanskému soužití. Případ zároveň vyvolal na internetu rozporuplné reakce. zatímco někteří zákazníka za jeho zásah chválí, jiní mu vyčítají, že použil nepřiměřenou sílu.
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