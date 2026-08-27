Mladík kvůli internetové slávě hazardoval se životem: Po útěku ho vyčmuchal policejní pes

Policejní pes Suno
Policejní pes Suno  (Autor: Policie ČR)
Autor: Dagmar Čechová - 
27. srpna 2026
13:03

Šílený hazard se životem předvedl pětadvacetiletý mladík na Českobudějovicku. Ve snaze získat internetovou slávu naskočil na jedoucí nákladní vlak plný aut a vydal se na smrtelně nebezpečnou jízdu. Jeho tajný plán ale překazili pozorní pracovníci drah a na nádraží v Ševětíně už na něj čekaly připravené policejní hlídky. Adrenalinový nadšenec se sice pokusil po zastavení zmizet, ale hrubě podcenil, s kým při svém útěku bude mít tu čest.

Riskantní cesta na nákladním vlaku neměla dlouhého trvání. Pozornosti železničářů totiž neuniklo, že se mezi převáženými vozidly ukrývá černý pasažér, a bleskově zalarmovali muže zákona. Policisté z Hluboké nad Vltavou i dálniční hlídka z Borku rychle obsadili ševětínské nádraží, kde měla souprava zastavit. Jakmile vlak přibrzdil a podezřelý mladík zahlédl uniformy, vzal nohy na ramena a dal se na zběsilý útěk. Zamířil přímo do nedaleké chatové oblasti plné neprostupné zeleně, kde doufal ve snadné zmizení z dohledu.

Na scénu ale vzápětí dorazil psovod Jakub Frank se svým služebním psem Sunem. Zkušený čtyřnohý parťák ihned zachytil stopu a husté křoví ani řada stromů pro něj nepředstavovaly sebemenší problém. Stačilo pouhých několik stovek metrů a Sun svým neomylným štěkotem označil konkrétní houštinu. Právě v ní se skrčený mladík ročníku narození 2001 pokoušel neúspěšně ukrýt. Pátrači ho z křoví vytáhli a na místě ztotožnili.

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Při následném řešení případu vyšlo najevo, co mladého muže k takto hazardnímu kousku vlastně vedlo. Sám přiznal, že riskoval výhradně proto, aby si svou nebezpečnou jízdu mohl natočit na kameru a sdílet ji s ostatními na sociálních sítích. Případ si okamžitě převzali dopravní policisté. „Jakékoliv riskování kvůli několika záběrům a sledovanosti na sociálních sítích nestojí za to, abyste ohrozili své zdraví nebo život. Nenechte se zlákat vidinou pomíjivé slávy či vyšší sledovanosti. Riskovali byste příliš mnoho,“ varují důrazně před podobnými kousky.

Témata:
vlakHluboká nad Vltavouokres České BudějoviceBorekhazardJakub FrankŠevětín
Dagmar Čechová
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jajas ( 27. srpna 2026 13:42 )

Tvl. má 25 let a takové je to pako....tvz. "mládí, naše budoucnost".... 😁 👎

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