Záhadné zmizení Jana z Domašína: Odjel na výlet a už se nevrátil

Jan Kudrna zmizel z Domašína: Rodina o něm už měsíc nic neví.
Jan Kudrna zmizel z Domašína: Rodina o něm už měsíc nic neví.  (Autor: PČR)
Autor: Štěpánka Grofová - 
27. srpna 2026
12:40

Policie pátrá po Janu Kudrnovi z Domašína u Vlašimi. Z domova odjel už 28. července, své auto nechal u nádraží a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. V minulosti vyrážel na několikadenní výlety, vždy se však vrátil. Rodina má nyní obavy o jeho život a zdraví.

Několikadenní výpravy pro Jana nebyly ničím neobvyklým. Už v minulosti na podobné výlety vyrážel, po několika dnech se ale pokaždé objevil doma. Tentokrát se nevrátil a rodině se ani neozval.

Když se dny bez jediné zprávy začaly sčítat, jeho blízcí dostali strach. Začátkem srpna se proto obrátili na policii a 2. srpna bylo po muži vyhlášeno pátrání.

Policie žádá veřejnost o pomoc

Ani po více než třech týdnech od vyhlášení pátrání se Jana nepodařilo najít. Benešovští kriminalisté se proto obrátili také na veřejnost.

„Pokud máte jakékoliv informace o tom, kde by se muž mohl zdržovat nebo jste ho viděli, ozvěte se prosím policistům na linku 158,“ vyzvala policie.

Poznáte ho?

Jan Kudrna měří přibližně 175 centimetrů, má střední postavu, tmavší blond vlasy a modré oči. Policie ho neoznačuje za nebezpečného ani ozbrojeného.

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Štěpánka Grofová
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