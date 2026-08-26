Členové obávaného kartelu měli kupovat zbraně v Česku! 24 milionů za svobodu
Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávací řízení do USA, za sebe nabízel kauci milion eur (24,1 milionu korun). Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti nebo z prostředí organizované zločinecké skupiny.
Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. USA se vydání dvojice zadržených domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu, Mexičanům hrozí až doživotní trest.
Česká policie zadržela na základě mezinárodního zatykače letos 10. června v krátkém časovém sledu čtyři lidi. O dva dny později je pražský městský soud poslal do takzvané předběžné vazby. Dva zadržení se svým vydáním do USA souhlasili a jejich extradice se už uskutečnila ve zkráceném řízení. Druzí dva si proti vazbě podali stížnosti, které poté zamítl vrchní soud.
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