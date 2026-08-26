Členové obávaného kartelu měli kupovat zbraně v Česku! 24 milionů za svobodu

Obávaný gang se neštítí ničeho.
Obávaný gang se neštítí ničeho.
Americké úřady vypsaly odměnu na vůdce kartelu CJNG
Šéf kartelu CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes byl už zlikvidován.
Obávaný kartel se neštítil ničeho.
Autor: ČTK - 
26. srpna 2026
13:32

Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávací řízení do USA, za sebe nabízel kauci milion eur (24,1 milionu korun). Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti nebo z prostředí organizované zločinecké skupiny.

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. USA se vydání dvojice zadržených domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu, Mexičanům hrozí až doživotní trest.

Česká policie zadržela na základě mezinárodního zatykače letos 10. června v krátkém časovém sledu čtyři lidi. O dva dny později je pražský městský soud poslal do takzvané předběžné vazby. Dva zadržení se svým vydáním do USA souhlasili a jejich extradice se už uskutečnila ve zkráceném řízení. Druzí dva si proti vazbě podali stížnosti, které poté zamítl vrchní soud.

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Obávaný gang se neštítí ničeho.
Obávaný gang se neštítí ničeho.
Americké úřady vypsaly odměnu na vůdce kartelu CJNG
Šéf kartelu CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes byl už zlikvidován.
Obávaný kartel se neštítil ničeho.

Témata:
gangmexičanUSAMěstský soud v PrazekartelkriminalitakauceVrchní soudpeníze
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