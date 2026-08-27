Peprná podívaná na Bali: Turisté se oddávali sexu na silnici před domem! Zachytila je kamera
Dovolenou na indonéském Bali si australský turista zpestřil způsobem, kvůli němuž se dostal do hledáčku policie. Bezpečnostní kamera ho zachytila při sexu s neznámou ženou přímo na pozemku cizího domu. Dvojici neodradila ani místní obyvatelka, jež je přistihla a snažila se je vyhnat. Policisté muže nakonec dopadli na letišti.
V pátek 21. srpna si dvojice turistů vyhlédla pozemek domu v obci Tibubeneng na severu Kuty. Muž (27) se ženou nejprve obezřetně zkontrolovali okolí, poté zamířili k bráně a začali se oddávat sexu. Netušili však, že jejich počínání sleduje bezpečnostní kamera.
Přistihla je majitelka domu
Vášnivou chvilku jim překazila místní žena, jež vyšla z domu, aby přinesla obětiny v rámci hinduistického obřadu. Když dvojici spatřila přímo na svém pozemku, začala na oba křičet a vyzvala je, aby okamžitě odešli. Turisté ji ale ignorovali a pokračovali dál. Majitelka se proto vrátila dovnitř a upozornila rodinu.
Po zhruba 15 minutách dvojice skončila a z místa odešla pěšky. Záběry z bezpečnostní kamery se později rozšířily po sociálních sítích a případem se začali zabývat strážci zákona. Ti vyslechli místní obyvatele a obrátili se také na imigrační úřad. Pomocí rozpoznávání obličeje nakonec zjistili, že muž pochází z Austrálie. Totožnost jeho společnice zatím zůstává neznámá.
Dopadli ho na letišti
Australanovi se nakonec z Bali odletět nepodařilo. Policisté společně s imigračními úředníky muže v úterý 25. srpna kolem poledne zadrželi na mezinárodním letišti Ngurah Rai. Podle místních médií se právě chystal odletět zpět do Austrálie. Místo cesty domů tak zamířil k výslechu.
„Policie na Bali nebude tolerovat žádnou formu porušování zákona, zejména jednání na veřejnosti, jež znepokojuje místní obyvatele,“ uvedla podle serveru Suara Bali policie. Turisty zároveň vyzvala, aby během pobytu na ostrově respektovali místní zákony, zvyky a společenské normy.
Dům museli rituálně očistit
Incident vyvolal pozdvižení také kvůli místním náboženským zvyklostem. Sexuální aktivita na veřejnosti je v balijské hinduistické tradici spojována s narušením duchovní čistoty místa. Majitelé proto považovali za nutné uspořádat očistný obřad, aby jejich pozemek znovu získal svou posvátnost.
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