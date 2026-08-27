Temné stopy – Devadesátky, 2. díl: Kmotr Mrázek. Nejmocnější muž českého podsvětí zastřelen jednou ranou do srdce

Temné stopy: Divoké devadesátky – 2. díl
Temné stopy: Divoké devadesátky – 2. díl
František Mrázek
František Mrázek (vlevo) a Miroslav Provod byli přáteli.
František Mrázek s Miroslavem Provodem a Karlem Gottem
Autor: Můj Blesk - 
27. srpna 2026
05:00

František Mrázek. Muž, jehož jméno bylo v devadesátých letech spojováno s podsvětím i s policií a politickými špičkami. Miliardář, který podle vyšetřovatelů vlastnil archiv kompromitujících informací tak rozsáhlý, že už nemusel nikoho uplácet. Zastřelen byl v lednu 2006. Vrah nebyl nikdy dopaden, objednavatel nebyl nikdy souzen. Kauza, která říká o tehdejším propojení zločinu a moci víc než jakákoli jiná. Některé okolnosti však stále zůstávají utajené.

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KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 1974  Dospívající Mrázek prodává v hospodě zavařené klobásy, čímž zaujme mafiána Antonína Bělu, který si ho vezme „do učení“.
  • 1986  Dva měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě a poté byl odsouzen k podmínce.
  • 1991  V aukci kupuje českokrumlovský pivovar Eggenberg. Dále v 1. polovině 90. let skupuje nemovitosti, které slouží jako silně nadhodnocená zástava nikdy nesplácených úvěrů u několika bank.
  • 90. léta  Mrázek více či méně legálně podniká, ale hlavně si buduje důležité kontakty v politice a bezpečnostních složkách. Začínají se kolem něho objevovat podezřelá úmrtí.
  • Červenec 2002  První pokus o vraždu Mrázka. Jednalo se o střelbu z projíždějícího auta, kulka Mrázka ale jen škrábla za uchem. Od té doby jezdil v opancéřovaném voze.
  • 25. ledna 2006  Mrázek vychází ze sídla své firmy Nový Dvůr v pražské Lhotce. Bodyguard mu otevírá dveře auta. Jedna rána z odstřelovací pušky. Střela mířila do srdce, byla speciálně upravená, aby po zásahu maximalizovala zranění. Mrázek na místě umírá.
  • 25. ledna 2026  Vražda je definitivně promlčena.

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