Temné stopy – Devadesátky, 2. díl: Kmotr Mrázek. Nejmocnější muž českého podsvětí zastřelen jednou ranou do srdce
František Mrázek. Muž, jehož jméno bylo v devadesátých letech spojováno s podsvětím i s policií a politickými špičkami. Miliardář, který podle vyšetřovatelů vlastnil archiv kompromitujících informací tak rozsáhlý, že už nemusel nikoho uplácet. Zastřelen byl v lednu 2006. Vrah nebyl nikdy dopaden, objednavatel nebyl nikdy souzen. Kauza, která říká o tehdejším propojení zločinu a moci víc než jakákoli jiná. Některé okolnosti však stále zůstávají utajené.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1974 Dospívající Mrázek prodává v hospodě zavařené klobásy, čímž zaujme mafiána Antonína Bělu, který si ho vezme „do učení“.
- 1986 Dva měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě a poté byl odsouzen k podmínce.
- 1991 V aukci kupuje českokrumlovský pivovar Eggenberg. Dále v 1. polovině 90. let skupuje nemovitosti, které slouží jako silně nadhodnocená zástava nikdy nesplácených úvěrů u několika bank.
- 90. léta Mrázek více či méně legálně podniká, ale hlavně si buduje důležité kontakty v politice a bezpečnostních složkách. Začínají se kolem něho objevovat podezřelá úmrtí.
- Červenec 2002 První pokus o vraždu Mrázka. Jednalo se o střelbu z projíždějícího auta, kulka Mrázka ale jen škrábla za uchem. Od té doby jezdil v opancéřovaném voze.
- 25. ledna 2006 Mrázek vychází ze sídla své firmy Nový Dvůr v pražské Lhotce. Bodyguard mu otevírá dveře auta. Jedna rána z odstřelovací pušky. Střela mířila do srdce, byla speciálně upravená, aby po zásahu maximalizovala zranění. Mrázek na místě umírá.
- 25. ledna 2026 Vražda je definitivně promlčena.
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