Smrt známé motorkářky šokovala komunitu: Strašnou nehodu zachytila kamera
Motorkářka a influencerka Ceyda Yakova (†22) přišla při jedné ze svých jízd o život. Na sociálních sítích vešla do povědomí díky motorkářským příspěvkům. Tragickou dopravní nehodu zachytila její kamera na přilbě.
Ceyda se na sociálních sítích proslavila svými příspěvky o motorkách a o motorkářském světě. 17. srpna v pondělí se z projížďky už nevrátila. Tragicky zahynula při dopravní nehodě.
Hned den poté se uskutečnil pohřeb. Náhlý odchod mladé krásky zasáhl rodinu, blízké i komunitu motorkářů. Turecká média zveřejnila video osudné nehody, kterou zachytila kamera z helmy řidičky. Ze záznamu je patrné, že nezvládla zatáčku a následně narazila do dopravní značky u krajnice.
Svědci okamžitě přivolali pomoc a záchranáři mladou motorkářku transportovali do nemocnice s vážnými poraněními. Její stav byl kritický, a nakonec kvůli vnitřnímu krvácení v nemocnici zraněním podlehla, uvedl server DHA.
Ceyda se kromě motorek věnovala podle serveru SBK Motocykle volejbalu a vystudovala psychologii v Istanbulu. „Jsme hluboce zarmouceni smrtí absolventky naší fakulty. Rodině a blízkým přejeme sílu a útěchu v těžkých časech,“ vyjádřila se univerzita.
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