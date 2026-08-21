Mezinárodní policejní solidarita: Češi a Poláci pomáhají policistce po mozkové příhodě!

Čeští a polští policisté spojili síly, aby pomohli kolegyni Katarzyně po mozkové příhodě.
Čeští a polští policisté spojili síly, aby pomohli kolegyni Katarzyně po mozkové příhodě.
Polským policistům dali čestné přijetí kolegové z Trutnova.
Cyklistický štrůdl má namířeno s Ústí nad Svinou do Helu, cílem je upozornit na sbírku.
V Trutnově polské kolegy přivítal ředitel plk. Ing. Radek Kolc.
Autor: Kamil Morávek - 
21. srpna 2026
13:00

Mezi českou a polskou policií byly vždy velmi těsné a vřelé vztahy. Tato mezinárodní spolupráce však nemusí vždycky znamenat jen společné pátrání po zločincích. Nyní například zahrnuje i pomoc kolegyni Katarzyně z polské Lehnice, která prodělala těžkou mozkovou příhodu!

27. dubna postihla polskou policistku Katarzynu těžká mozková příhoda. Do nemocnice mířila v kritickém stavu, lékaři museli o její život bojovat. Téměř dva týdny byla dokonce v umělém spánku. Z toho se naštěstí nakonec probudila a tvrdě pracuje na tom, aby její život byl jako dřív. Podstupuje náročnou léčbu a rehabilitaci. Doufá, že se bude moct vrátit k synovi a časem i do služby.

Její kolegové z Lehnice se rozhodli vypomoct a uspořádali charitativní cyklistickou výzvu. Trasa vede z Ústí na Svinou do města Hel. Měří tak stovky kilometrů. Cílem je především upozornit na sbírku, kterou pro milovanou Katarzynu založili.

Zapojit se do pomoci polské kolegyni se rozhodli i čeští policisté. Cyklistická expedice dorazila ve středu odpoledne z Kamienné Góry do Trutnova. Tam se jim dostalo čestného přijetí. „Na půdě územního odboru Trutnov je přivítal ředitel plk. Ing. Radek Kolc, který od polských kolegů symbolicky převzal ‚štafetu‘ podpory pro Katarzynu,“ napsali.

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Jedná se podle nich o krásný příklad spolupráce, která mezi našimi zeměmi funguje. Čeští a polští policisté prý spolupracují především v pohraničí, to však zdaleka není vše. „Vedle společného zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti a přeshraničních opatření je spojuje také kolegialita, vzájemný respekt a ochota pomoci v těžkých životních situacích,“ napsali. Právě proto hodlají udělat vše pro to, aby se její příběh co nejvíce sdílel i v Čechách.

Čeští a polští policisté spojili síly, aby pomohli kolegyni Katarzyně po mozkové příhodě.
Čeští a polští policisté spojili síly, aby pomohli kolegyni Katarzyně po mozkové příhodě.
Polským policistům dali čestné přijetí kolegové z Trutnova.
Cyklistický štrůdl má namířeno s Ústí nad Svinou do Helu, cílem je upozornit na sbírku.
V Trutnově polské kolegy přivítal ředitel plk. Ing. Radek Kolc.

Témata:
sbírkamozková příhodaPolskopolicieČeskoLehniceTrutnov
Kamil Morávek
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