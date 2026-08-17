Děťátko (2) zůstalo v tropických vedrech zamčené v autě: Vyprostili ho hasiči
Hasiči minulý týden závodili s časem u dítěte zamčeného v autě. V tropických vedrech teplota v autě nebezpečně rostla a matka omylem zabouchla své dvouroční dítě v černém vozidle. Zapomněla klíčky a tak nezbývalo, než rychle přivolat pomoc.
Hasiči v neděli 16. srpna vyjížděli v Trutnově k dalšímu dítěti zamčenému v autě. Matka při vystupování z auta zapomněla klíčky vevnitř a zabouchla si dveře. Nedokázala tak teprve dvouleté děťátko dostat ven a musela přivolat pomoc.
V tropických vedrech je situace mnohem nebezpečnější, než zdánlivě vypadá a teplota ve vozidle se může rychle zvýšit a ohrozit pasažéry. Kombinace 30 stupňů Celsia a tmavého laku automobilu může být doslova vražedná.
„Jednotka z CHS Trutnov dorazila na místo a pomocí nacvičených postupů se podařilo z vozidla vyprostit klíče, aniž by bylo nutné automobil poškodit. Dítě se tak dostalo ven a událost se obešla bez újmy na zdraví i bez škody na majetku,“ popsali hasiči.
Dále Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje upozornil, že ve výhních nesmí v automobilech zůstávat žádné osoby, především děti, ale ani domácí mazlíčci. Ve vedrech je třeba dbát zvýšené ostražitosti. „Raději se před každým odchodem od auta ještě jednou přesvědčte, že máte klíče u sebe a že ve vozidle nikdo nezůstal,“ poprosil závěrem.
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