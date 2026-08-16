Násilná smrt ženy v Českých Budějovicích: Policie zadržela útočníka
Jihočeská policie vyšetřuje násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Zaútočil na ni muž, kterého policie zadržela. Informovala o tom na síti X. Bližší informace zatím policie nezveřejnila. Podle mluvčího policie Jiřího Matznera je to i s ohledem na výsledky výslechů svědků.
„Policisté podezřelého zadrželi během několika minut. Pro nikoho jiného není představováno žádné další nebezpečí,“ uvedla policie.
S ohledem na vyšetřování podrobnosti k případu nezveřejnila ani krajská záchranná služba. „Operační středisko na místo vyslalo vůz randez-vous s lékařem a posádkou záchranářů. Ženu jsme ve spolupráci s policií resuscitovali, bohužel neúspěšně,“ sdělil mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
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