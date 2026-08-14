Vandalové rozštípali dveře romantického hrádku: Pachatele hledá policie! Byli to mladí cizinci?
Historický hrádek Aichelburg nad Horním Maršovem poničili vandalové, kteří vylomili zámek a rozštípali masivní dřevěné dveře. Škoda se vyšplhala na zhruba 50 tisíc korun. Oblíbená památka je nyní kvůli opravám zavřená. Po pachatelích pátrá policie.
Romantický hrádek Aichelburg nad Horním Maršovem si získával turisty klidem, krásnou přírodou a atmosférou dávných časů. Dostat se dovnitř nebylo tak jednoduché. Návštěvníci si museli v informačním centru vyzvednout klíč, být plnoletí, zapsat se do návštěvní knihy, zaplatit vstupné a ještě složit vratnou zástavu.
Rozštípané dveře
Teď mají jeho provozovatelé oči pro pláč. Pro někoho bylo nejspíš půjčení klíčů a splnění všech podmínek příliš velkou námahou, a na historický hrádek použil hrubou sílu. Vandalové nejspíše v neděli 9. srpna vylomili zámek a dřevěné masivní dveře zčásti rozštípali. Historická památka utrpěla škodu kolem 50 tisíc korun. Hrádek je nyní kvůli poškození zavřený a vyrábějí se nové dveře.
Provozovatelé mají podezření na skupinu mladých výrostků. „Vandalové, nejspíš partička mladých Holanďanů, rozmlátili dveře od lesního hrádku Aichelburg. Věc řeší policie,“ informují na sociálních sítích. Policie případ vyšetřuje a po pachatelích pátrá. Pokud je dopadne, za poškození cizí věci jim může hrozit až rok za mřížemi.
Správně Holanďané a uměli trochu česky a perfektně ukrajinsky.