Dohra výtržností v jihlavské nemocnici: Bezdomovkyně Gábina skončila ve vazbě!

Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Autor: ČTK - 
12. srpna 2026
17:04

Devětadvacetiletá Gábina z Plzeňska, která dělala v Jihlavě výtržnosti v nemocnici i jinde, je ve vazbě. Policie ve středu uvedla, že bezdomovkyně opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Na různých místech ve městě vulgárně pokřikovala a chovala se agresivně, napadla i cestující v MHD. Policie Gábinu zadržela v pondělí, o vazbě rozhodl soud. Byla převezena do věznice. Sdělila to policejní mluvčí Michaela Lébrová.

„Žena byla obviněna z pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu výtržnictví,“ uvedl Jakub Pivoňka z oddělení obecné kriminality. Hrozí jí vězení až na tři roky. Případ policie dál vyšetřuje.

Za výtržnictví byla Gábina potrestaná už začátkem července. Soud jí uložil dvouměsíční podmíněný trest se zkušební dobou do ledna 2028 a zakázal pobyt na Jihlavsku na tři roky. I přesto se opakovaně pohybovala v Jihlavě, hlavně u nemocnice, obchodního domu v Brněnské ulici a zastávek MHD. V trolejbuse napadla jednu cestující, nadávala jí a udeřila do nohy.

Video s chováním Gábiny v nemocnici bylo zveřejněné na facebooku. Je na něm vidět, jak personálu velmi sprostě nadává. „Vypadni, chovej se slušně, ty k*ndo v*le,“ říká například sestřičkám. Následně mimo jiné i vyhrožuje rvačkou.

Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice, skončila ve vazbě

Témata:
výtržnictvípolicieokres JihlavaJihlavaPlzeňský krajnemocniceNemocnice Jihlava
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Tomáš Souček ( 12. srpna 2026 17:46 )

Oťíku,Oťíku😅

ford skorpio ( 12. srpna 2026 17:35 )

Jelikož jste za dlouhých 6. měsíců v roce- nedokázali vůbec NIC ! 👎

ford skorpio ( 12. srpna 2026 17:31 )

Rád bych znal objektivní Pravdu ?

Tohle individuum TERORIZUJE dle Jihlavské drbny /tamní tisk - obyvatele, personál a tamní nemocnic již více než půl roku a díky ni nejen tamní pacienti přišli o možnost zajít si na toalety neboť se zamykaly !

Ptám se zcela vážně POLICIE ČR - co Vám trvalo tak dlouho, než jste ji včera na základě veřejnosti konečně sebrali a poslali za "tzv. mařenku " na VAZBU ?

Jsem doslova v Šoku z Vaší profesionální práce a měli by jste Všichni za tu nečinnost vrátit svou Mzdu a to Exekučně ! 👎

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