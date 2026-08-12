Dohra výtržností v jihlavské nemocnici: Bezdomovkyně Gábina skončila ve vazbě!
Devětadvacetiletá Gábina z Plzeňska, která dělala v Jihlavě výtržnosti v nemocnici i jinde, je ve vazbě. Policie ve středu uvedla, že bezdomovkyně opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Na různých místech ve městě vulgárně pokřikovala a chovala se agresivně, napadla i cestující v MHD. Policie Gábinu zadržela v pondělí, o vazbě rozhodl soud. Byla převezena do věznice. Sdělila to policejní mluvčí Michaela Lébrová.
„Žena byla obviněna z pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu výtržnictví,“ uvedl Jakub Pivoňka z oddělení obecné kriminality. Hrozí jí vězení až na tři roky. Případ policie dál vyšetřuje.
Za výtržnictví byla Gábina potrestaná už začátkem července. Soud jí uložil dvouměsíční podmíněný trest se zkušební dobou do ledna 2028 a zakázal pobyt na Jihlavsku na tři roky. I přesto se opakovaně pohybovala v Jihlavě, hlavně u nemocnice, obchodního domu v Brněnské ulici a zastávek MHD. V trolejbuse napadla jednu cestující, nadávala jí a udeřila do nohy.
Video s chováním Gábiny v nemocnici bylo zveřejněné na facebooku. Je na něm vidět, jak personálu velmi sprostě nadává. „Vypadni, chovej se slušně, ty k*ndo v*le,“ říká například sestřičkám. Následně mimo jiné i vyhrožuje rvačkou.
Oťíku,Oťíku😅