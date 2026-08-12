Drogová mafie v Česku: Členové mexického kartelu tu kupovali zbraně!
Americké úřady v úterý oznámily, že obvinily čtyři členy mocného mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena 11. června, přičemž dva už byli vydáni do USA a u dalších dvou se o vydání jedná. ČTK to dnes potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Podle informací americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) jsou zadrženými Edgar López Velasco, José Alvarado Morales, Noé Díaz Jiménez a Leobardo Gaxiola López, napsal list El País. První dva muži ve věku 44 a 23 let byli předáni do USA, kde v pondělí poprvé stanuli před soudem na Floridě. Byli obviněni ze spiknutí za účelem páchání narkoterorismu, z poskytování podpory terorismu a z obchodování s drogami a se zbraněmi.
Podle Tejce oba muži vydaní minulý týden s extradicí souhlasili, proto mohli být USA předáni ve zjednodušeném řízení bez soudního verdiktu. O zbývajících dvou rozhodne soud, extradiční řízení obvykle trvá několik měsíců, uvedl ministr.
Oba již vydaní muži podle médií patří k předním postavám kartelu, Alvarado Morales je chráněncem jednoho z pěti hlavních bossů CJNG, Audiase Florese Silvy, zadrženého v dubnu v Mexiku. Oběma v případě odsouzení hrozí doživotní tresty.
López Velasco a Díaz Jiménez se v Česku pokoušeli získat zbraně „za účelem páchání násilných činů proti mexickým konkurenčním kartelům, civilistům, policistům a vojákům“, píše se v prohlášení amerického resortu spravedlnosti.
Dohoda jim měla umožnit nákup samopalů, granátometů a minometů výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin dovezené do USA. Americké ministerstvo neposkytlo žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, s nimiž Mexičané tuto dohodu uzavřeli, podotkla AFP.
Den po zadržení čtveřice zničily mexické úřady ve státě Jalisco výrobnu drog patřící Díazu Jimenézovi, přičemž zabavily kilogram fentanylu a další chemikálie použitelné k produkci přibližně 625.000 dávek drogy, uvedla DEA.
Americké soudní orgány minulý týden oznámily, že vznesly obvinění proti několika vysokým představitelům CJNG a že zvýšily odměny za dopadení jejich vůdců až na 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč).
CJNG, obviňovaný z vedení obzvláště násilné celosvětové sítě obchodu s fentanylem, kokainem, heroinem a pervitinem, je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA jej loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.
Od koho konkrétně, tady v Česku, chtěli ty zbraně kupovat, asi.... 😕