Na jezeře Kariba se převrátil přetížený trajekt: Zemřelo nejméně 15 lidí, 27 je pohřešovaných

Vodní nádrž Kariba
Vodní nádrž Kariba  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
11. srpna 2026
23:44

Po převrácení přetíženého trajektu na zimbabwském jezeře Kariba zemřelo nejméně 15 lidí a 27 dalších je pohřešováno. Napsala to agentura AP s odvoláním na úřad pro zvládání katastrof, podle nějž bylo 77 pasažérů zachráněno a převezeno na ostrov na jezeře. Loď měla přepravní kapacitu 90 osob.

Zimbabwská jednotka civilní ochrany nicméně uvedla, že na základě ověřených údajů o prodeji jízdenek může potvrdit pouze 114 dospělých cestujících a pět členů posádky. Na palubě se podle ní mohlo nacházet neznámé množství dětí, které ještě nedosáhly věku pro zakoupení jízdenky a které proto nebyly započítány.

Místní poslankyně Mutsa Murombedzi zveřejnila video, na němž lidé na břehu mávají na rozloučenou staršímu trajektu, který zrovna vyplouvá. Někteří na břehu se také obávají, zda plavidlo zvládne silné vlny na jezeře. Venkovské komunity podle poslankyně používají tuto loď k cestám po jezeře do města Kariba.

Zimbabwská policie dříve uvedla, že probíhá záchranná operace, žádné další podrobnosti ale nesdělila. Zimbabwská televize zveřejnila video, na němž jsou motorové čluny směřující k zřejmě převrácené lodi, zatímco nad nimi krouží vrtulník.

Jezero Kariba, které tvoří část hranice mezi Zimbabwe a Zambií, je co do objemu největším umělým jezerem na světě. Vzniklo na přelomu 50. a 60. let minulého století vybudováním přehradní hráze na řece Zambezi, v důsledku čehož se údolí pomalu naplnilo vodou a vytvořilo obrovské jezero, které je dnes více než 200 kilometrů dlouhé a místy až 40 kilometrů široké.

Témata:
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