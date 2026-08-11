Tyran ze Siřemi dostal 15 let: Karel Novák ve sklepě měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu

Soud ohledně případu týrání ženy v Siřemi
Soud ohledně případu týrání ženy v Siřemi
Karel Novák, obžalovaný
Obviněná Barbora P. v případu týraní v Siřemi
Obviněný Ondřej H. v případu týraní v Siřemi
Aktualizováno -
11. srpna 2026
14:10
Autor: ČTK - 
11. srpna 2026
13:45

Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil Karlu Novákovi (42) patnáctiletý trest vězení. Tresty soud potvrdil i jeho třem spolupachatelům.

Všichni obžalovaní se přiznali, v minulosti před krajským soudem prohlásili vinu. V odvolání nesouhlasili s výší uložených trestů. Dnešní rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.

„Neshledali jsme, že by soud prvního stupně pochybil v uložených trestech,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Vanda Činková. Případ se podle ní naprosto vymyká běžným případům. Polehčující okolnosti, jako bylo například prohlášení viny, podle Činkové v trestech už dostatečně zohlednil ústecký krajský soud, jehož rozhodnutí odvolací soud přezkoumával.

Soud změnil pouze výši náhrady škody, kterou musí obžalovaní ženě zaplatit. Původně jí měli nahradit zhruba 1,9 milionu korun, podle nynějšího pravomocného rozsudku jí musí zaplatit téměř milion korun. Zbytku nároku se může žena domáhat v civilním řízení.

„Absolutně nezpochybňujeme míru útrap, které byla obžalovaná podrobena (...). Musela se jednoznačně obávat o svůj život, nevěděla, jak to s ní skončí,“ uvedla Činková. Částku však odvolací soud snížil tak, aby více odpovídala odškodným přiznávaným v jiných případech. Soudkyně však upozornila na to, že i tak je částka vysoká a odpovídá okolnostem případu.

Novák ženu unesl koncem listopadu 2024 poté, co si sedla k němu do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou muž provozoval. Po cestě jí muž dal vypít pití, v němž byly omamné látky. Podle soudu následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. Barbora Petržílková, Jana Petržílková a Ondřej Houška podle rozsudku s vězněním ženy pomáhali, nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací.

V polovině února 2025 spolupachatelé vyvedli ženu ze sklípku kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a jí se podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Novák u Krajského soudu v Ústí nad Labem řekl, že celé věci lituje a mrzí ho, jak vše dopadlo. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem a je pro společnost nebezpečný. Součástí jeho trestu je i ústavní sexuologická léčba. „Soud prvého stupně správně uvedl, že jiná než ústavní forma by nemohla vést k tomu, aby byl naplněn účel tohoto opatření,“ uvedla dnes soudkyně. Obžalované ženy soudy potrestaly šestiletým vězením, Houškovi uložily pět a půl roku vězení. Všichni tři vyjádřili lítost, hájili se tím, že měli z Nováka strach, ženu netýrali ani neznásilňovali.

Novák dříve znásilnil jiné dvě ženy, za znásilnění byl i v minulosti odsouzený. Původně mu soud uložil tři roky vězení, odvolací soud ale trest změnil na podmínku. Podle Nejvyššího soudu tehdy odvolací soud uložením podmínky porušil zákon.

Soud ohledně případu týrání ženy v Siřemi
Soud ohledně případu týrání ženy v Siřemi
Karel Novák, obžalovaný
Obviněná Barbora P. v případu týraní v Siřemi
Obviněný Ondřej H. v případu týraní v Siřemi

Témata:
týránívězněnínásilísoudtrestagreseokres LounyVrchní soud v PrazeznásilněníKarel NovákvězniceSiřem
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Roll ( 11. srpna 2026 16:59 )

Taková zrůda by už neměla opustit věznici.

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