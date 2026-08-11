Královna krásy bojuje o život: Srazili ji dva chlapečci (4 a 6) v ukradeném autě!

Královna krásy bojuje o život, srazili ji dva chlapci za volantem auta rodičů
Královna krásy bojuje o život, srazili ji dva chlapci za volantem auta rodičů
Kiaru srazilo auto, které řídili dva chlapci ve věku teprve 4 a 6 let
Utrpěla velmi vážná zranění, včetně krvácení do mozku a fraktury lebky
K nehodě došlo, když zrovna venčila psa, ten sice utekl, později se ho podařilo najít
Autor: Kamil Morávek - 
11. srpna 2026
17:02

Kiara Bowlingová (31) z kalifornského města Oakland bojuje o život po tom, co ji ve čtvrtek srazilo auto. To řídili dva malí bratři ve věku 4 a 6 let. V autě rodičů se řítili ohromnou rychlostí a vyletěli ze silnice po srážce s protijedoucím vozem. Královna krásy Kiara jen vedle silnice venčila psa. 

Chlapcům se nějak podařilo ukrást auto rodičů. Jeden z nich ovládal volant a druhý pedály. Ulicí se rozjeli velmi vysokou rychlostí. Po chvilce se však bokem srazili s protijedoucím autem, což je vychýlilo ze silnice na chodník. Tam tou dobou zrovna se psem procházela Kiara.

Podle rodiny stále není mimo ohrožení života. „Trpí krvácením do mozku na několika místech a frakturami lebky a obličejových kostí. Doufáme, že se jí podaří zotavit,“ řekla podel deníku New York Post sestra Christina. Její zranění si podle ní vyžádají celoživotní péči. „Má před sebou dlouhou a velmi náročnou cestu,“ dodala Christina.

Podle svědka se celá kolize odehrála velmi náhle. „Nebyl slyšet výkřik, ani žádné povykování dětí. Prostě se najednou ozvala rána,“ popsal. Pes, kterého Kiara venčila, při nehodě utrpěl lehká zranění a následně utekl. Místní ho později našli a předali do péče veterináře. Zranění utrpěli i dva nezletilí řidiči, jejich stav je však prý stabilní. Starší bratr si zlomil nohu a mladší utrpěl otřes mozku. Rodina policii vypověděla, že klíčky od auta chlapci ukradli v době, kdy rodiče spali.

Kiara loni zvítězila v kalifornské mezinárodní soutěži krásy. Kromě toho byla v posledním semestru na Kalifornské státní univerzitě, kde studovala práva.

Video se připravuje ...
Policisté v Brně pomáhali s převozem holčičky do nemocnice
Zdroj: Policie ČR

Královna krásy bojuje o život, srazili ji dva chlapci za volantem auta rodičů
Královna krásy bojuje o život, srazili ji dva chlapci za volantem auta rodičů
Kiaru srazilo auto, které řídili dva chlapci ve věku teprve 4 a 6 let
Utrpěla velmi vážná zranění, včetně krvácení do mozku a fraktury lebky
K nehodě došlo, když zrovna venčila psa, ten sice utekl, později se ho podařilo najít

Témata:
dítě za volantemsilniceKaliforniekrásapedálOaklandpeszranění
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Něco Za Lubem ( 11. srpna 2026 20:44 )

Tak tohle bych rád viděl, jak šestiletej parchant dosáhne na pedály i volant... To si zas někdo něco vycucal z prstu!

Uživatel_6270639 ( 11. srpna 2026 19:34 )

Královna krásy,kterého kmene ?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bartošová (†48) by byla pyšná! Artur má novou...
Bartošová (†48) by byla pyšná! Artur má novou...
Aha!
Zatmění Slunce a padající hvězdy: Zítra vypukne úžasná nebeská show. Kdy, kde a jak ji sledovat bezpečně?
Zatmění Slunce a padající hvězdy: Zítra vypukne úžasná nebeská show. Kdy, kde a jak ji sledovat bezpečně?
Dáma
Více než polovina prvňáčků neumí správně držet tužku. Triky na nápravu vás překvapí
Více než polovina prvňáčků neumí správně držet tužku. Triky na nápravu vás překvapí
Maminka
Vínová je nová černá! Proč všichni potřebujeme kabelku v tomto odstínu
Vínová je nová černá! Proč všichni potřebujeme kabelku v tomto odstínu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Moje zdraví
Zatmění Slunce přinese do Evropy neobvyklé změny počasí. Turisté už kvůli němu berou hotely útokem
Zatmění Slunce přinese do Evropy neobvyklé změny počasí. Turisté už kvůli němu berou hotely útokem
e15
ONLINE: Lyon - Sparta 3:0. Zmar Letenských po pauze. V deseti nestíhají, zvyšuje Morton
ONLINE: Lyon - Sparta 3:0. Zmar Letenských po pauze. V deseti nestíhají, zvyšuje Morton
iSport
Tomáš Třeštík: Jsme pohlceni dokonalostí, která už není autentická. Někteří ztrácí kontakt s realitou
Tomáš Třeštík: Jsme pohlceni dokonalostí, která už není autentická. Někteří ztrácí kontakt s realitou
Reflex
Videomapping i scénické nasvícení. Jeskyně Na Špičáku ožije novými technologiemi
Videomapping i scénické nasvícení. Jeskyně Na Špičáku ožije novými technologiemi
Lidé a země