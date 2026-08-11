Královna krásy bojuje o život: Srazili ji dva chlapečci (4 a 6) v ukradeném autě!
Kiara Bowlingová (31) z kalifornského města Oakland bojuje o život po tom, co ji ve čtvrtek srazilo auto. To řídili dva malí bratři ve věku 4 a 6 let. V autě rodičů se řítili ohromnou rychlostí a vyletěli ze silnice po srážce s protijedoucím vozem. Královna krásy Kiara jen vedle silnice venčila psa.
Chlapcům se nějak podařilo ukrást auto rodičů. Jeden z nich ovládal volant a druhý pedály. Ulicí se rozjeli velmi vysokou rychlostí. Po chvilce se však bokem srazili s protijedoucím autem, což je vychýlilo ze silnice na chodník. Tam tou dobou zrovna se psem procházela Kiara.
Podle rodiny stále není mimo ohrožení života. „Trpí krvácením do mozku na několika místech a frakturami lebky a obličejových kostí. Doufáme, že se jí podaří zotavit,“ řekla podel deníku New York Post sestra Christina. Její zranění si podle ní vyžádají celoživotní péči. „Má před sebou dlouhou a velmi náročnou cestu,“ dodala Christina.
Podle svědka se celá kolize odehrála velmi náhle. „Nebyl slyšet výkřik, ani žádné povykování dětí. Prostě se najednou ozvala rána,“ popsal. Pes, kterého Kiara venčila, při nehodě utrpěl lehká zranění a následně utekl. Místní ho později našli a předali do péče veterináře. Zranění utrpěli i dva nezletilí řidiči, jejich stav je však prý stabilní. Starší bratr si zlomil nohu a mladší utrpěl otřes mozku. Rodina policii vypověděla, že klíčky od auta chlapci ukradli v době, kdy rodiče spali.
Kiara loni zvítězila v kalifornské mezinárodní soutěži krásy. Kromě toho byla v posledním semestru na Kalifornské státní univerzitě, kde studovala práva.
Tak tohle bych rád viděl, jak šestiletej parchant dosáhne na pedály i volant... To si zas někdo něco vycucal z prstu!