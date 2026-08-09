Čech ve Francii prý umlátil svoji partnerku: Zadržet ho musela zásahovka, na jaře kandidoval ve volbách

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: ČTK, EPA, Reuters)
Autor: ČTK - 
9. srpna 2026
06:16

Muž českého původu, který po službě ve francouzské cizinecké legii získal zdejší občanství, je ve Francii obviněn z vraždy své bývalé partnerky, která taktéž pocházela z Česka. Informují o tom regionální deník La Provence a agentura AFP, podle níž se vražda odehrála ve čtvrtek v Bollène na jihu Francie.

Čtyřiapadesátiletý muž, kterého francouzská média označují za Mojmira G., dnes stanul před vyšetřujícím soudcem v Avignonu, který ho poslal do vazby. Už ve čtvrtek ho zadržela elitní zásahová jednotka GIGN.

Mojmir G., který na jaře v komunálních volbách kandidoval na listině podporované krajně pravicovým Národním sdružením (RN), je obviněn z vraždy a také nedovoleného držení zbraní. Podle vyšetřovatelů se vraždy dopustil mimořádně brutálním způsobem opakovanými údery do hlavy. Podle serveru La Provence na ženu ve věku kolem 30 let, která byla matkou jeho dvou dětí, žárlil a nedokázal se smířit s rozchodem. Násilí vůči ženě se podle úřadů dopustil už v červnu právě v souvislosti s ukončením vztahu.

O dvě děti páru se nejprve postarala nemocnice v Avignonu a nyní jsou v náhradní péči.

La Provence podotýká, že když se Mojmir G. v březnu ucházel o přízeň voličů, tak mimo jiné navrhoval vytvoření krizového zařízení určeného k bezpečnému ubytování žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Jestli má muž stále české občanství, není zřejmé.

AFP uvádí, že v roce 2024 bylo svým současným či bývalým partnerem zabito 107 žen, což je o 11 více než o rok dříve.

Témata:
ČeskovraždaFrancievolbyjaroAvignonNárodní sdruženíGIGNLa ProvenceBollène
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dexempo multo šupoplex ( 9. srpna 2026 11:36 )

Tak, to je teda síla 🙄

Bozena Vildmanova ( 9. srpna 2026 10:59 )

Zbraň všech chlapů co si dovolují na ženy, obyčejně se tací bojí jiných mužských,ví že žena není obdařena přírodou stejnou silou jako chlapy,tak ty ubožáci si pak snadno troufají na ženy že ví že je přeperou. Ženský také přeperou malé dítě.Toho vraha vůbec nesoudit ale rovnou ho také zabít­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!! 👍

mamcarbk ( 9. srpna 2026 08:28 )

Myslím si, že toto omezení platí jen pro lidi, kteří mají schopnost ho dodržet. Ale když má někdo takovou násilnickou minulost-legie - to nemůže pomoct. A když se přidá žárlivost, to je zhouba. Byla vůbec možnost tomu předejít? Musela by se s dětmi odstěhovat do chráněného bytu, kde by je nenašel. To ovšem v 99% případů nejde. Dřív by alespoň dostal odpovídající trest. Jak potrestáte člověka, který má výcvik legie? Jedině život za život. Ten člověk se "nepolepší" - má to v sobě.

Radka Labutová ( 9. srpna 2026 06:54 )

Jsem kamarádka oběti. Žiji kousek o jejich domova. Kačka, podala v červnu trestní oznámení proti Mojmirovi za fyzické napadení. On dostal zákaz přiblížit se k ní i domu. Po několika týdnech se bohužel přiblížil...
Jsem e stále v šoku.
Chudáci děti...

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