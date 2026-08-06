Policista Aleš z linky 158 zachránil sebevraha: Opilý mladík chtěl skočit ze střechy

Policista Aleš Havlík pracuje na lince 158 v kraji Vysočina.
Policista Aleš Havlík pracuje na lince 158 v kraji Vysočina.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Zdeněk Matyáš - 
6. srpna 2026
11:23

V drama a boj o lidský život se během chvíle změnila červencová noční služba policisty Aleše Havlíka z Vysočiny. Na tísňové lince 158 se mu ozval muž z Třebíčska, který měl obavy o život svého kamaráda. Jenže sotva oznámil, o co se jedná, zavěsil.

Když se o několik minut později muž opět ozval, pochopil policista, že volající je ve značném psychickém rozrušení a ve skutečnosti hovoří sám o sobě a svých životních problémech.

„Operační důstojník se snažil získat jeho důvěru a zároveň zjistit, kde se aktuálně nachází, aby mohl do místa vyslat policejní hlídku. Hovor se natáhl na celou půlhodinu. Během ní se podařilo mobil volajícího lokalizovat, na místo vyrazila hlídka z Hrotovic,“ popsala vývoj události policejní mluvčí Dana Čírtková.

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Stál na zdi, pak vyšplhal na střechu 

Policisté nešťastníka (22) objevili na zámecké zdi v Jaroměřicích nad Rokytnou před zábradlím v osmimetrové výšce. Na rozhovor Aleše Havlíka z linky 158 navázal vyjednávač.

Mladík však reagoval negativně. Dopil láhev alkoholu a vyšplhal až k hřebeni střechy nedaleké budovy. Jenže náhle zavrávoral a sjel až k okapu na okraj střechy. To už zasáhli hasiči a snesli muže na zem a předali zdravotníkům.

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Jiného sebevraha zachránil před 2 roky

Pro policistu Aleše Havlíka nešlo o první úspěšný zákrok. Před dvěma roky na Štědrý den odradil od sebevražedného skoku z mostu na Havlíčkobrodsku jiného muže s psychickými problémy.

„Tehdy s ním trpělivě rozmlouval 17 minut, než se ho podařilo od původního úmyslu odradit,“ shrnula mluvčí s tím, že za aktuální případ dostal Aleš Havlík od nadřízených odměnu.   

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Zdroj: Městská policie Znojmo

Témata:
zdravotnícisebevrahvyjednávánílinka 158Policie ČRpolicista Aleš Havlíkkraj VysočinaJaroměřice nad RokytnouJihlava
Zdeněk Matyáš
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